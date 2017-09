Era clavado que a Newell's le iba a costar el arranque, pero no tanto. Es que no asustaban los nombres de los rivales, daban la impresión contraria. Lo problemático se presumía iba a estar en el armado de otro equipo muy diferente al que el hincha supo ver y, en parte, disfrutó en el torneo hasta que los ruidos molestos que se metían en el equipo terminaron de desbalancear la sintonía. Y con la merma notoria de categoría debía aparecer una ayudita extra que en los primeros doscientos setenta y pico de minutos (3 partidos con sus tiempos adicionados) no se dio una vuelta por las huestes del Chocho Llop. Y en la referencia a esos minutos de más se encuadran las dos derrotas al hilo, la sufrida ante Godoy Cruz por Copa Argentina en el minuto 47 del segundo tiempo, la de anoche en cancha de Huracán, por esta 2ª fecha de la Superliga, en el mismo minuto de la primera etapa. ¿Es para caerles con todo? No. La cuestión es que todos los rojinegros deben comprender de qué se trata y cómo se transita por este camino de obstáculos.

Cómo hubiese cambiado si esa primera pelota que conectó el portugués Leal a los 28 segundos de juego hubiese entrado al arco de Huracán. Ni hablar si no entraba la de Pussetto, cuando el 0-0 ante el Globito no le daba vuelo ni a uno ni a otro pero no molestaba a nadie. O esa que probó desde afuera Joaquín Torres a los 51' estrellándose en el travesaño. Poco más, es cierto, pero casi tan cierto que si Newell's se llevaba un punto del Tomás Adolfo Ducó no hubiese estado mal.

Claro, la pelota tiene que entrar. No alcanza con el casi. No existen los puntos por merecimientos, por intenciones de juego. La apuesta futbolística es clara, exigirse al máximo para suplir el faltante de calidad. La voluntad para sumar entre los once lo que el equipo anterior conseguía con tres o cuatro. Sí, otra vez la mención a los que ya no están, pero eran tan importantes. Y como el hoy es distinto, aunque con los satélites que rodean al equipo aún fuera de órbita por los problemas económicos, la mirada habrá que empezar a enfocarla desde otro lugar. Con paciencia. Esa característica que debería ser una virtud en estos tiempos pero que es complicada de sostener. Por eso no habrá que caerles con todo a los que salen a la cancha, a lo que intenta el técnico. No es cuestión de que los trasnochados de siempre empiecen a tirar otros nombres. ¿Se entiende?

Hoy está Llop al mando y armando lo que tiene. Ojo, también lo que pidió. Y al hacer nombres ayer sumó uno a su favor. Claro, a Leal. La Pantera que en tres minutos casi se transforma en intocable, pero sus zarpazos no hirieron a la presa. Después se fue perdiendo pero aguantó los 90' ganándose otra chance. Sobre todo sería importante con el lesionado Guevgeozian a su lado. Y como las malas no llegan sólo por un gol en arco propio, también a este Newell's no lo ayudan las lesiones. La volvió a sufrir Sarmiento, como antes del inicio del torneo, y tuvo que dejar al equipo rengo. Si hasta Fértoli, que no jugó como él puede hacerlo, también se lesionó. Tal vez el mal estado del campo de juego, tal vez la falta de fortuna.

¿Todas son malas? No, obvio. Pero el resultado desfavorable esconde el resto, lo tira debajo de la alfombra. Bien el pibe Joaquín Torres, hasta poniéndose el equipo al hombro en busca del 1-1 que no llegó. Bastante bien los centrales Bianchi y Paz para ganarles más de las que perdieron con el preocupante Wanchope Abila. Obvio, no alcanza. A pocos les importa cuando en las posiciones ven a Newell's con un solo punto de seis posibles.

Encima, es difícil no acordarse cómo ganar siendo la última alegría hace 6 partidos, en aquel 3-2 a Olimpo en el Coloso y justamente sin hinchas por culpa de ellos mismos (los de atrás del arco). Y justo son los bahienses los próximos que le opondrán resistencia a este nuevo Newell's que se tiene que armar con paciencia para que no termine siendo un rompecabezas de piezas rotas antes de tiempo.