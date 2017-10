Luis Leal, de titular a ni siquiera ingresar

Si hay algo que necesitaba Newell's era ganar. O, en el peor de los casos, no perder. Ni una cosa ni la otra consiguió en su excursión a Liniers. Y encima, con la diferencia a favor de Vélez, Luis Leal ni siquiera ingresó. Justo el delantero que viene de ser titular en los últimos cuatro encuentros ante la ausencia del armenio Mauro Guevgeozian. Esta vez Mauricio Tevez fue el elegido, pero no fue la solución y estuvo en la medianía general.

El portugués fue el elegido para cubrir el lugar en el centro del ataque para los partidos con Huracán (0-1), Olimpo (2-0), Lanús (0-1) y Godoy Cruz (0-0). No fue uno que se haya destacado sobremanera y sólo convirtió un tanto frente a los bahienses, aunque venía con un importante rodaje. El ex Temperley estuvo ausente en todos esos encuentros y ayer, más allá se estar en cancha, tampoco pudo sobresalir. Si bien el entrenador conservó al nueve dentro de la cancha, en algo lógico porque su equipo estaba perdiendo, también recurrió al ingreso de Tevez, quien hace un largo tiempo que no lograr exponer en cancha el nivel que supo ostentar. En el banco se quedó sentado Leal.

Y así Newell's sumó su sexto partido sin poder ganar de visitante conservando una racha que ayer no pudo cortar. Tampoco llega al gol, algo que le costó conseguir en las últimas tres presentaciones. La última vez que gritó fue en el Coloso en la victoria frente a Olimpo. Y fuera de casa aún no marcó en lo que va de la Superliga.