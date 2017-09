De campera roja y negra. Con un amuleto colgado en el cuello con la forma del continente africano en homenaje a sus orígenes, ya que sus padres nacieron en Santo Tomé y Príncipe, selección en la que hoy es capitán. Sonriente. Amable. Aún con cierta timidez por moverse en una ciudad que recién está empezando a conocer. Así ingresó el portugués Luis Leal (30 años) a cenar anoche al tradicional restaurante La Estancia para cerrar un fin de semana inolvidable en su trayectoria de explorador del fútbol mundial. Con gran cordialidad y antes de mirar la carta para elegir el menú, accedió gentilmente al pedido de Ovación de diálogar sobre su presente en Newell's, el golazo que anotó en la victoria del sábado ante Olimpo en lo que fue su primer festejo en el Parque, la capitanía que ostenta en la

selección que representa y su objetivo en este nuevo camino que comienza a desandar en el club rojinegro. "El fútbol es todo para mí", "me gusta gritar los goles cerca de la gente", "quiero hacer muchos tantos con esta camiseta", y si bien es lusitano afirmó que "Messi es mejor que Cristiano Ronaldo".

¿Hoy (ayer) te sacaste muchas fotos, firmaste varios autógrafos a los hinchas de Newell's tras el lindo gol que anotaste el sábado ante Olimpo, que abrió el camino de la victoria 2 a 0?

(Risas). Sí, las personas me buscaron mucho para pedirme fotos y firmar camisetas. Estoy muy contento por esto que me está pasando y porque Newell's ganó. Voy a continuar trabajando por el bien del equipo.

¿Te sorprende que te brinden tanto afecto tan rápido, o te pasó en otros países en los que jugaste? ¿Creés que el hincha argentino es especial?

Sí, me pasó otras veces en mi carrera, como cuando estuve en Paraguay (Cerro Porteño) porque los hinchas son muy fanáticos como acá. En Newell's son muy pasionales también. Voy a continuar entrenando para que la gente siga disfrutando de mi juego.

¿Al gol que hiciste el sábado lo viste muchas veces por televisión? ¿Lo disfrutaste?

Lo vi muchas veces en televisión para observar cómo fue la definición y el momento del gol. Es emocionante observar cómo lo vivieron los hinchas en las tribunas. Tuve la oportunidad de hacer un buen control de pelota para después tener la chance de cruzar el disparo. Fue un muy lindo gol.

¿Siempre vas a gritar el gol cerca de la gente en el tejido, o te sucedió esta vez por la emoción que significó que era tu primera conquista con la camiseta rojinegra?

Me salió el festejo de esa manera por la emoción. Estaba en busca del gol y trabajaba mucho para conseguirlo. También suelo gritar los tantos cerca de la gente como forma de agradecerle el apoyo.

Cuando convertiste el gol miraste al cielo. ¿Sos creyente o fue por algo en especial?

Porque estuve mucho tiempo sin jugar y necesitaba festejar un gol. Estoy haciendo un gran esfuerzo para ponerme bien y fue un alivio poder convertir.

¿Ahora sabés que los hinchas te van a pedir goles todos

los partidos?

Seguro. Es el trabajo del delantero. Los hinchas, el técnico y el equipo, todos te exigen goles por jugar en ofensiva. Siempre te piden goles y victorias y voy a trabajar al máximo para poder hacer todos los goles que pueda.

Jugaste en cuatro continentes (Europa, Asia, América y Africa), algo que no es habitual en los jugadores profesionales. ¿Por qué se

dio así tu carrera?

Es verdad, jugué en los cuatro continentes. Cuando estaba en Portugal fui vendido a Arabia y luego se me dio la oportunidad de jugar en el fútbol sudamericano (primero en Cerro Porteño y ahora en Newell's). Estoy muy contento por este trayecto que estoy haciendo como jugador. Estoy trabajando siempre para progresar como futbolista.

¿Por qué elegiste venir a

jugar a Newell's?

Cuando surgió la chance de venir a Newell's me convencieron mis representantes Pedro Aldave y Guillermo López. Ellos me explicaron cómo era el club. Tuve la voluntad de venir a jugar a este equipo tan importante.

Messi salió de las inferiores de Newell's, ¿que pensás

del juego de Leo?

Es un jugador fantástico, un genio, un futbolista de otro mundo, que le encanta ver a cualquier persona que le gusta el fútbol porque entrega alegrías con su juego. Es un jugador diferente.

Sos portugués y allá el máximo ídolo es Cristiano Ronaldo. Acá estamos convencidos de que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Qué pensás al respecto?

Sí, hay mucha disputa por decir quién es el mejor. Son jugadores con diferente estilo de juego, pero me gusta más Messi (risas).

Igual como delantero estás más cerca de los movimientos de Cristiano que de Messi.

Sí, puede ser. Por estar más cerca del área, que es la posición que ocupa Cristiano.

Jugás en la selección africana de Santo Tomé y Príncipe. ¿Cómo es esa experiencia?

Juego en esa selección desde 2012 cuando me invitaron a participar y tuve la voluntad de aceptar. Ahora soy el capitán de la selección. Siempre estoy disponible para ponerme esa camiseta. Disputamos la clasificación para la Copa del Mundo de Rusia, pero perdimos la chance ante Etiopía y no pudimos alcanzar el objetivo.

¿Cuál es tu objetivo?

Quiero jugar y hacer todos los goles que pueda en Newell's, para poder tener un lugar en el equipo. No será fácil y tendré que trabajar para ser titular. Espero ayudar a Newell's a conseguir el objetivo de triunfar en cada partido.

¿Qué significa el fútbol

en tu vida?

Es una pasión que tengo desde chico. Siempre trabajo como jugador para alcanzar mis objetivos. El fútbol es todo para mí.