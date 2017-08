Lucio Tartaglini: "Somos un equipo de fanáticos del hockey"

No tanto por edad, menos por Campeonatos Argentinos acumulados. Sí por protagonismo y rol dentro y fuera de la cancha. Lucio Tartaglini es uno de los referentes del seleccionado del Litoral que desde hoy afrontará las semifinales del torneo más importante que organiza la Confederación Argentina de Hockey, justamente el Argentino que tiene lugar en Salta hasta el domingo. Como el año pasado, Litoral se instaló entre los mejores cuatro equipos del país y a ello se refirió el goleador men sana de 24 años, fanático de Newell's. Pero también a la recuperación de la mística, de las ganas y del sentido de pertenencia. Al respeto ganado y al por qué: "Somos un equipo de jugadores fanáticos del hockey", dijo. Hoy, ante Mendoza, a las 18.30 intentarán dar un nuevo paso para repetir, de mínima, la medalla de bronce que ganaron el año pasado. "Si se da, a partir de ahí será soñar con algo más", agregó.

¿Qué simboliza estar por segundo año consecutivo en unas semifinales de Campeonato Argentino?

Es un orgullo que hayamos podido meter a Litoral en las semifinales, entre los mejores cuatro equipos del país (ver aparte, resumen del día). Personalmente tuve muchos años en los que no nos iba bien en cuanto a resultados con el seleccionado, nos costaba juntar la gente, nos costaba viajar. Hace un tiempo hicimos un clic muy importante y uno de los objetivos que hablábamos con los chicos era este, el de tratar de empezar a meter a Litoral bien alto, como supo estar en otros momentos. El año pasado fue el tercer puesto en Tucumán y hoy ya estamos clasificados a semifinales. Es algo buenísimo y difícil, todos los equipos están muy armados y no hay partidos accesibles.

¿Lo que recuperaron con qué tiene que ver? ¿Quizás con la identidad de la que tanto se habló en los últimos años?

Sí, tiene que ver con recuperar la identidad, por suerte somos un grupo de fanáticos del hockey y por ello cuesta todo un poco menos, no hay que estar empujando a nadie. Fuimos a entrenar, hicimos un proceso bastante largo antes de esto. Logramos juntar el grupo indicado parece, todos pensamos lo mismo.

Facundo Basterra, el capitán, dijo antes del torneo que el objetivo del equipo era crecer, pero teniendo la medalla de bronce nadie la quiere perder, ¿no?

Obviamente. El primer objetivo pensando en alto es por lo menos mantener ese tercer puesto, no va a ser nada fácil, pero lo vamos a buscar y a partir de ahí, si se da, será empezar a soñar con algo más.

¿Qué hay que corregir de lo que se hizo en la fase de grupos y de cara a las semifinales?

Por ahí quizás entramos dormidos, un poco desconcentrados. Nos costó encontrar nuestro juego y fuimos superados en los primeros cuartos contra San Juan y Córdoba. Pero a medida que va pasando el partido y vamos tomando confianza empieza a aparecer nuestro juego. Sabemos que ahora tenemos que estar los cuatro cuartos netamente concentrados y metidos para no cometer errores, los que se vienen son equipos que no te perdonan. Si te equivocás la tenés que ir a buscar adentro del arco.

¿Considerás que por lo hecho en los últimos años Litoral se ganó un lugar de marcado respeto por parte de sus rivales?

Creo que sí, ahora cuando se habla de los de arriba está Litoral. De hecho, con Córdoba veníamos perdiendo bastante y hoy (por ayer) nos sacamos la mufa (ver aparte). Estas también son cosas que te hacen crecer como grupo, como equipo y los de afuera te miran con otros ojos. A la hora de jugar es distinto. Ellos van con un poco más de presión y eso está bueno.

Litoral está conformado por jugadores de tres equipos (tres de los cuatro que tienen primera división en Rosario, GER, Universitario y Jockey), ¿eso le da un mérito más a lo que logra el seleccionado?

Sí, porque si nos comparamos con otras selecciones somos muy pocos, pero por suerte somos un grupo en el que coincidimos personas a las que nos encanta el hockey, que nos encanta entrenar y cuando estamos acá vamos por todo, que es lo que nos gusta.

¿Este tipo de campeonatos que se dan una vez al año se espera especialmente?

Más allá de los resultados es lindo viajar y siempre se esperan por lo que significan a nivel grupal, porque compartís un montón de cosas, anécdotas que hasta hoy recordamos. Cuando ese viaje viene acompañado de resultados o cuando sabemos que estamos conformando un buen grupo, un buen equipo, mucho mejor.

Este es un equipo muy bueno técnica e individualmente pero, ¿el plus sigue siendo el espíritu y el corazón?

En estos torneos la mayoría de los equipos son muy parejos, entonces hay que dar un plus: actitud, ganas, huevos y creo que nos estamos identificando con eso, está buenísimo. Y mucho más si se ve de afuera. Es la idea que tenemos, de transmitir a los demás y que nuestra técnica levante más aún a partir de la actitud.

¿Cómo viven el hecho de que hoy ustedes están en la élite, entre los mejores del país, y las chicas del Litoral en una situación totalmente diferente, peleando un ascenso?

En realidad, todo se dio vuelta. Cuando yo era más chico las chicas peleaban arriba y nosotros abajo, ahora tuvimos la mala suerte de que sea al revés, así que siempre estamos interesándonos por los resultados, saber cómo les va, con ganas de que les vaya bien y si hay algo que aportar, aportamos. Muchos de los que estamos jugando acá somos entrenadores de ellas en el torneo de Rosario, así que obviamente esperamos que podamos crecer todos.

Venís de ser el goleador del equipo en la Liga Nacional con GER, ¿es algo que te planteás, es un objetivo personal con Litoral?

Como objetivo personal no me lo planteo. Siempre tuve muy claro los objetivos. Con GER en la liga (a principios de mes en Mendoza) se fue dando, de los 12 goles que hice 11 fueron de córner corto, en lo que me enfoqué este año. Acá en Salta la idea es tratar de mantener la medalla de bronce o buscar más. Y después obviamente si puedo ayudar al equipo de esa manera, bienvenido sea, pero no es algo que me vuele la cabeza ni que esté buscándolo.

¿Pero los goles con la camiseta del seleccionado tienen el mismo sabor que los de Newell?s?

(Risas) Por suerte acá uso los colores de Newell's y no como en GER. Sí, es lindo meter goles con el seleccionado y con GER y mucho más si ayudan al equipo. Pero sí, mejor tener estos colores.