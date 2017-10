El ciclo de Juan Manuel Llop en Newell's lleva seis partidos oficiales, cinco por la Superliga y uno por la Copa Argentina. Y el saldo fue una victoria (2-0 a Olimpo), dos empates (Unión 1-1 y Godoy Cruz 0-0) y tres derrotas (Huracán 0-1, Lanús 0-1 y Godoy Cruz 1-2, este último por Copa Argentina). Desde lo estrictamente matemático la efectividad leprosa es del 28 por ciento, un número flaco aunque predecible por el gran recambio que hubo en el plantel y además por tratarse de un técnico que llegó recién en este receso y debe afianzar los conceptos tácticos que pretende incorporarle al equipo. El fin de semana no habrá fecha por el parate de las eliminatorias y la Lepra volverá a jugar el próximo sábado 14 de octubre, cuando visite a Vélez en la reanudación de la Superliga. Por ello es un buen momento para hacer un balance de lo que ofreció el equipo del Chocho, entre lo positivo que deja el crédito abierto y lo negativo que merece retoques de cara a lo que viene.

El vaso medio lleno

La defensa: Como los equipos se arman de atrás hacia adelante hay que decir que Juan Manuel Llop encontró la defensa y jamás la modificó durante los seis partidos jugados. El arquero Luciano Pocrnjic y los defensores José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela siempre arrancaron de titular. Con esta última línea los rojinegros recibieron cinco goles en contra. Igual, en líneas generales, Newell's atrás no sufrió grandes sobresaltos y se puede afirmar que no hay demasiado para reprocharle al rendimiento de los futbolistas en este sector de la cancha. En dos encuentros el equipo mantuvo la valla invicta.



Juveniles picantes: No es sencillo apelar a juveniles y Llop no tuvo empacho en darles pista a pibes de la cantera para que demuestren sus condiciones en el primer equipo. En el fondo respaldó a Milton Valenzuela como lateral por la izquierda y lo bancó a pesar de que como es lógico alternó buenas y malas. Mientras que la gran apuesta y acierto fue la inclusión de Joaquín Torres, un zurdo atrevido que arranca por derecha y encara a sus marcadores con desparpajo. Anotó un gol ante Olimpo y es una de las gratas revelaciones de Newell's en este semestre. Además el DT hizo debutar a Enzo Cabrera, un delantero de apenas 17 años que también demostró que tiene condiciones para integrar el plantel principal, aunque está claro que no puede ser visto como el salvador. En tanto, en este ciclo también tuvo su estreno en la máxima categoría el atacante de la cantera Ignacio Huguenet.



Un equipo competitivo: En todos los partidos que jugó Newell's nunca fue superado de manera abrumadora por el rival. En lo que va de la competencia tuvo pasajes en los que pudo torcer la historia a su favor, aunque no lo haya podido plasmar en el resultado. La Lepra es un equipo que, con aciertos y errores, busca apoderarse de la pelota y no darle el monopolio de la iniciativa al rival. El Chocho quiere que su equipo defienda lo más lejos posible de Lucho Pocrnjic. Y que además los laterales se sumen de manera alternada al ataque. No es una propuesta mezquina ni mucho menos y eso es valorable en un equipo que está en pleno proceso de formación. Newell's juega sin miedos y eso es un punto a favor.

El vaso medio vacío

Poca efectividad en la red ajena: Newell's generó chances claras en la mayoría de los partidos que jugó. Anotó 4 goles en 6 partidos y el promedio es bajo si la idea es estar al menos de mitad de tabla para arriba. Es cierto que el plantel no cuenta con un goleador nato y por ello deberá repartir sus conquistas entre los jugadores de todas las líneas. Por Copa Argentina ante Godoy Cruz anotó Leonel Galeano, en contra, y por la Superliga frente a Unión facturó Mauro Guevgeozian de penal, mientras que ante Olimpo convirtieron Luis Leal y Joaquín Torres.



El karma de las lesiones: Brian Sarmiento y Guevgeozian, dos futbolistas que en la previa eran considerados titulares por el Chocho, no tuvieron la continuidad esperada por sufrir dolencias físicas. Ambos tuvieron distensiones musculares y no lograron tener los minutos en cancha necesarios para desplegar todo su potencial. En principio ambos estarán disponibles para la fecha que viene ante Vélez.



Sin referentes consagrados: Está claro que la partida de jugadores emblemáticos de la institución generó un hueco en cuanto al liderazgo que ahora se tiene que reacomodar a partir de la incidencia de los futbolistas más experimentados del plantel. Para tomar la posta están Pocrnjic, San Román, Víctor Figueroa y el carismático Brian Sarmiento.

DT de juveniles en Europa



El viernes y sábado se realizará en Inglaterra el Aspire4sport, prestigioso congreso de fútbol, en el que participará Newell's por primera vez. El curso será en Stamford Bridge, casa del Chelsea en Londres. En la previa Martín Mackey y un grupo de coordinadores de las divisiones juveniles rojinegras visitaron las instalaciones del Real Madrid y Barcelona, en España.