Los Pumas, con todo para mejorar en el Rugby Championship

Los Pumas no tuvieron un buen debut en la edición 2017 del Rugby Championship al caer ante Sudáfrica 37-15, en un encuentro disputado en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth.

El equipo albiceleste fue superado claramente por un adversario que lo dominó físicamente (lo del scrum fue avasallador) y en virtud de ello dispuso por mayor tiempo de la pelota, marcando en definitiva cuatro tries contra sólo dos del representativo nacional.

Los conducidos por Hourcade, además de verse superados en la zona de contacto, no tuvieron precisión cuando dispusieron de la pelota y cometieron muchos errores de manejo.

En virtud de una gran defensa, Los Pumas pudieron sostenerse en partido durante una primera mitad en la que los locales manejaron la pelota durante la mayor parte del tiempo. Hubo buen tackle y también disciplina por parte de los jugadores argentinos que durante la media hora inicial apenas permitieron dos penales concretados por Elton Jantjies.

El problema del equipo albiceleste fue que cada vez que dispuso de la ovalada, la perdió demasiado rápido. Hubo lentitud para limpiar los rucks y muchos errores de manejo. Y en cada scrum los sudafricanos empujaban más y terminaban volviendo a situarse en posición de ataque.

En el segundo tiempo, Los Pumas salieron más decididos y arrancaron atacando con dinámica y precisión. Pero, poco a poco empezaron a sentir el desgaste y los Springboks empezaron a encontrar huecos para llegar al ingoal de enfrente.

Hasta el try del rosarino Emiliano Boffelli el equipo de Hourcade dio batalla. Después Sudáfrica lo sometió y si no logró una victoria más amplia fue por el coraje con que siguieron defendiendo los jugadores argentinos.

Terminó siendo una victoria clara para los "Boks", que hicieron pesar su potencia y su mejor manejo de pelota. Los Pumas dejaron muchas dudas, sobre todo en el scrum, y tendrán que mejorar mucho para cambiar la historia dentro de una semana.



Otra clase de los All Blacks



En otra demostración de su poderío, los All Blacks superaron ayer en Sydney a Australia por un categórico 54-34, en el inicio del Rugby Championship.

El actual bicampeón mundial fue ampliamente superior en el primer tiempo, del que se retiró en ventaja por 40-6, diferencia que se estiró a 48 puntos (54-6) en el arranque de la parte complementaria.

Y si bien en el cierre del partido los conducidos por Steve Hansen levantaron lógicamente un poco el pie del acelerador y los Wallabies se acercaron, su victoria resultó muy clara y con bonus.

Rieko Ioane (2), Liam Squire, Ryan Crotty (2), Sonny Bill Williams, Damian McKenzie y Ben Smith sumaron los tries de los hombres de negro, en tanto que Beauden Barrett aportó al triunfo siete conversiones.

El sábado próximo ambos equipos volverán a medirse, esta vez en el Forsyth Barr Stadium de Dunedin, en la isla sur de Nueva Zelanda. Si ganan los All Blacks se quedarán con la Bledisloe Cup, el tradicional trofeo puesto en juego anualmente entre ambos seleccionados.