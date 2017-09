Los Pumas quedaron a mitad de camino y cayeron contra Australia

Los Pumas no pudieron levantar cabeza en una nueva edición del Rugby Championship y perdieron esta vez ante Australia en Canberra. La gran bronca fue, como ante los All Blacks la semana pasada, se habían retirado victorioso en el primer tiempo pero en el segundo fueron literalmente borrados del mapa. Fue la cuarta derrota en igual cantidad de presentaciones fue 45-20 y ahora lo que resta es cerrar el torneo en casa: el 30 de septiembre en Vélez ante All Blacks y el 7 de octubre en Mendoza ante los Wallabies, que dicho sea de paso, ayer ganaron su primer partido. El torneo lo encabeza Nueva Zelanda con 19 puntos, que ayer goleó 57 a 0 a Sudáfrica, su escolta con 13. Australia tiene 8 y Argentino 0. Los rosarinos Emiliano Bofelli y Jerónimo de la Fuente fueron titulares.

Argentina fue el protagonista de las acciones en la primer parte, basando su juego en la eficacia y el control de pelota. Mantuvo el juego en campo contrario y a los 23 minutos llegó el primer try en una jugada hilvanada por los forwards. El medio scrum Martín Landajo se desprendió en una formación móvil a cinco yardas del ingoal australiano y apoyó la pelota.

Minutos más tarde, Australia facturó en su primera jugada de ataque con un try de Folau que convirtió Foley.

En la segunda parte, los Wallabies impusieron un juego electrizante y con dos claras jugadas en ataque en los primeros 12' obtuvieron dos tries por Sekope Kepu e Israel Folau, convertidos por Foley.

Los Pumas, minutos más tarde, lograron salir del asedio australiano y estuvieron cerca de descontar pero la impericia atento contra sus objetivos. Eso fue una bisagra para el encuentro y Australia lo aprovechó para definir el partido.

Argentina desnudó fallas en el scrum, el tackle y falta de continuidad en el juego en su gira por Oceanía, lo que marca un notorio retroceso en el juego.