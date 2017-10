Los pibes de Central van hoy en busca de su propia historia

La idea es cimentar el crecimiento. Potenciar las virtudes. Pulir los defectos. Todo pensando en el futuro a corto plazo. En otro ámbito, por cierto. Central se presentará esta noche con la ilusión renovada. Con la fe intacta. Pisará el Monumental de Rafaela con el mismo pelotón de pibes que viene poniéndole el pecho a esta Copa Santa Fe. Lo hará para afrontar esta primera final del certamen contra un Atlético que tiene en la previa un poco más de chapa y experiencia. Sin embargo, la reserva canalla no arribó a la Perla del Oeste para ser partenaire de nadie. Llegó para intentar escribir su propia historia.

El plan inicial era otro. La idea dirigencial era que el plantel profesional se hiciera cargo de asumir esta responsabilidad a nivel provincial. Pero no. Paolo Montero avisó sobre la marcha que su intención era otra. A los directivos no les quedó más remedio que aceptar la decisión del entrenador uruguayo y por eso recurrió de urgencia a los chicos.

Los mismos pibes que a lo largo de la historia terminan poniendo la cara por el club cuando algo no sale o directamente funcional mal. Fue así que Leonardo Fernández, a poco de haber arrancado la pretemporada, armó un equipo y lo soltó sin saber cómo caminaba para que defendiera la bandera auriazul en este certamen.

Hasta el momento le viene saliendo todo de maravillas. Su equipo no dejó jamás de tumbar muñecos. Debutó en octavos de final ante Alianza Sport. Luego se quitó de encima a Unión y Atlético San Jorge. Dio pasos firmes y prometedores en cada presentación (ver aparte).

El destino lo depositó en esta final. No fue por casualidad. Todo lo contrario. Tuvo paciencia de artesano y manos de orfebre en cada paso que dio a lo largo de esta historia copera. Fue de menor a mayor. Central además fue mostrando algunos baluartes que prometen.

Leo Fernández, en ese sentido, se arremangó y apeló a su ingenio para sacarle jugo a cada pibe que puso a lo largo de cada definición. No chistó jamás cuando no le cedieron algún jugador. Menos lo hizo ahora que podría haber tenido a varios porque el próximo fin de semana no habrá fecha de Superliga por la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Si bien Paolo Montero le cedió al arquero Jeremías Ledesma, al defensor Renzo Alfani, a los volantes ofensivos Joaquín Pereyra y Diego Becker y al goleador Coscia, lo cierto es que el uruguayo podría haber prestado para esta noche a otros apellidos.

Tales los casos del lateral Elías Gómez o los volantes Maxi González y Hernán Da Campo. La cuestión es que el técnico del primer equipo no los largó. Pero la reserva ya dio muestras de sobra que se las ingenia como puede cada vez que debe jugar.

Por eso es que Fernández se llevó prácticamente al puñado de chicos que conoce desde su más corta edad. Porque sabe lo que pueden aportar. Conoce cómo responden. Apostó por ellos para esta noche, que será especial. No por tratarse en sí de la primera final. Si no porque están a dos pasos de ofrendarle al club un campeonato. Y quedar en el bronce por más que se trate de una copa sin tanto brillo o peso para sus hinchas o la comunidad futbolera.

Primero los pibesSi bien la dirigencia decidió repartir el dinero que ofrece la copa por partes iguales, lo cierto es que en caso de que los pibes se queden con el título, el club podría tener un gran gesto hacia ellos.

Van por el primer sorbo



Jugar una final no es cosa de todos los días. Y menos para este grupo de juveniles que habitualmente lo hace en la reserva o está haciendo sus primeras armas en el torneo de AFA. Ya que muchos están a las puertas de los dos partidos más importantes de su corta carrera. Si bien en el inconsciente de la mayoría de los hinchas de Central esta copa todavía no pegó y ganar o perder esta final no va a mover el amperímetro en la vida institucional, el valor intrínseco que tiene un título a nivel provincial, que fue organizado y firmado para que actúen futbolistas de primera división, no es un dato menor.

En este contexto, esta noche desde las 21, en la Perla del Oeste, los canallas juegan la primera final ante Rafaela. La revancha está estipulada para el 20 de octubre en el Gigante de Arroyito. Y en caso de igualdad de puntos y goles en los 180 minutos habrá definición desde el punto del penal. La última actuación de estos pibes en la Copa Santa Fe fue hace 53 días, el 12 de agosto pasado, cuando golearon 5 a 2 a Atlético San Jorge en semifinales en Arroyito. Aquel equipo sufrirá tres variantes: Luciano Recalde por Fernando Alarcón (se fue a Villa Dálmine), Joaquín Pereyra en lugar de López Pissano (problemas familiares) y Maziero por Ijiel Protti (lo prestaron a Chacarita).