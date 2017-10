Jugar una final no es cosa de todos los días. Y menos para este grupo de juveniles que habitualmente lo hace en la reserva o está haciendo sus primeras armas en el torneo de AFA. Ya que muchos están a las puertas de los dos partidos más importantes de su corta carrera. Si bien en el inconsciente de la mayoría de los hinchas de Central esta Copa Santa Fe todavía no pegó y ganar o perder esta final no va a mover el amperímetro en la vida institucional, el valor intrínseco que tiene un título a nivel provincial, que fue organizado y firmado para que actúen futbolistas de primera división, no es un dato menor.

En este contexto, esta noche desde las 21, en la Perla del Oeste, los canallas juegan la primera final ante Rafaela. La revancha está estipulada para el 20 de octubre en el Gigante de Arroyito. Y en caso de igualdad de puntos y goles en los 180 minutos habrá definición desde el punto del penal. La última actuación de estos pibes en la Copa Santa Fe fue hace 53 días, el 12 de agosto pasado, cuando golearon 5 a 2 a Atlético San Jorge en semifinales en Arroyito. Aquel equipo sufrirá tres variantes: Luciano Recalde por Fernando Alarcón (se fue a Villa Dálmine), Joaquín Pereyra en lugar de López Pissano (problemas familiares) y Maziero por Ijiel Protti (lo prestaron a Chacarita).

Formaciones: