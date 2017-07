Los motivos por los cuales La Fiera decidió no continuar vistiendo la camiseta rojinegra

Maxi Rodríguez develó el misterio sobre su continuidad. Tras varios días de incertidumbre anunció que no seguirá en Newell's. Tras una extensa reunión con los dirigentes del club confirmó en conferencia de prensa su decisión. Y explicó que tomó esa determinación por su "salud mental".

"Fue una decisión muy difícil de tomar. Me llevo mucho tiempo hacerlo. Pensé que por mi salud mental lo mejor era tener un impasse con el club. Lo pensé de esa manera", explicó La Fiera.

Embargado por la emoción por la emoción el delantero aclaró que no le estaba cerrando las puertas a Newell's. Sino todo lo contrario. "Me gustaría retirarme con esta camiseta. Me gustaría que mis últimos partidos sean con esta camiseta en el Coloso".

Inmediatamente volvió sobre su decisión. Aseguró que la tomó por "una acumulación de cosas" y que reveló que no sabe cuándo empezó a pensar en esta posibilidad.

También dejó entrever que la salida de Mauro Formica, Ignacio Scocco y Sebastián Domínguez influyeron en su decisión. "Nacho, el Gato y Seba son grandes jugadores pero todos nos desgastamos psicológicamente, estoy convencidos que ellos tampoco se querían ir".