Los medios de afuera hablan de posibles arreglos de resultados

Las eliminatorias, en relación a la situación complicada en la clasificación de Argentina, también está reflejada en las páginas de Ecuador, Perú, Chile y Brasil.

El principal tema parece ser la posibilidad de arreglo de resultados (también se dijo sobre Argentina-Perú y nada pasó) porque los ecuatorianos ya están sin chances de ir a Rusia y porque Brasil no le haría fuerza a Chile con el fin de dejar afuera a la selección de Sampaoli.

En Perú, el portal depor.com, advierte: "¡Prohibido los arreglos!", que lo toman de declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana, Carlos Villacís, quien señaló: "A estos jugadores les dije que está prohibido perder con Argentina". La preocupación peruana se debe a que la selección que dirige el Tigre Gareca también depende en parte del resultado del partido en Quito.

En Ecuador, el diario El Comercio también se hace eco de esto y el DT Jorge Célico (de nacionalidad argentina) destaca la valía del plantel argentino: "Tienen una infinidad de futbolistas de gran nivel y vendrán a dar lo mejor de ellos". Y a la vez indicó que igual apuesta por el conjunto que dirige porque "de locales somos muy fuertes, lo hemos sido toda la vida. Ecuador no tiene porqué dejar de serlo contra Argentina. Intentaremos jugar estando mucho más tiempo en campo rival, aprovechando la velocidad y potencia de nuestros jugadores y la altura (2.850 metros), que también juega a nuestro favor".

Y en Chile, La Cuarta.com, tiene varios títulos en relación a posibles acuerdos. De esto habló el arquero trasandino Claudio Bravo: "No va a pasar eso de un pacto de no agredirse" y el ex futbolista Elías Figueroa dijo lo mismo: "No creo que Brasil entregue el partido, los jugadores son profesionales, ni siquiera lo harían por la rivalidad con Argentina". Y el diario se hace eco de una "campaña brasileña para perder con Chile y dejar a Argentina afuera del Mundial".