Los hinchas esperan los goles del capitán Marco Ruben

Reaparece el 9 de la gente en Arroyito. Al menos en la foto principal del equipo. Pero en Central esperan que esta tarde lo haga en la red ajena. Marco Ruben también desea cortar la sequía que lleva sin marcar. Los 712 minutos que dicen las estadísticas es un número que incomoda al delantero. De hecho, en la previa destacó no estar nada contento por la racha que arrastra.

"Contento no estoy. Tengo ganas de convertir y ayudar en esa faceta, que es la importante", deslizó Ruben a modo de desafío cuando habló con los medios.

El capitán canalla no puede estampar su sello desde hace mucho tiempo. En realidad, desde hace varias fechas. La última vez que agitó una red fue el pasado domingo 14 de mayo. Fue un domingo especial. No sólo para el equipo canalla sino además para el propio goleador. Porque el rival fue Newell's y facturó, ni más ni menos que en el Coloso Marcelo Bielsa. Luego llegó esta sequía, con una operación en el pie izquierdo en el medio. Eso también lo condicionó y relegó durante varias jornadas. No obstante, desde que arrancó la Superliga no liga.

Claro que también hay que recordar que una lesión intercostal ante Temperley lo marginó y condicionó en algunas actuaciones. Así y todo, decidió estar como sea ante Boca y cumplió cuando el canalla eliminó al xeneize de los octavos de finales de la Copa Argentina en Mendoza.

"No sé si la palabra es ansioso. Pero sí quiero llegar al gol. Quiero intentarlo", afirmó con cierta firmeza y esperanza el atacante cuando se lo consultó sobre su actualidad. "En el fútbol hay momentos buenos y también malos. Hay que saber asumirlos y saber sobreponerse cuando la mano viene así. Es lógico que los malos son los que más cuestan y golpean", puntualizó con seriedad el punta canalla. Por último, acotó: "Me tengo mucha fe para este sábado (por hoy) contra Argentinos Juniors. Espero cortar la racha, gritar un lindo y después festejar el triunfo".