1. ¿Maxi debe quedarse en el club? ¿Por qué?



2. ¿Por qué pensás que todavía no tomó la decisión?







Lucas / Futbolista / 16 años

1. Sí. Debe quedarse porque le dio mucho a Newell's y es el emblema más grande que tiene actualmente la institución.

2. Creo que el problema pasa por la comisión directiva y lo mal que está el club económicamente.





Martín / Empleado / 40 años

1. No. Maxi debe retirarse con la grandeza que tiene y no darle la oportunidad al destino que tenga una mala campaña.

2. Creo que es muy hincha de Newell's y es una decisión muy importante en su vida desde lo emotivo.





Walter / Empleado / 49 años

1. La Fiera se tiene que quedar porque es un referente y es el último gran ídolo que tenemos ya que vino por amor.

2. Es una cuestión política. Seguro que todavía no se decidió por el presidente que tenemos.





Ricardo / Vendedor / 48 años

1. Por supuesto que tiene que permanecer en el plantel. Junto al Negro Zamora es lo más grande de la historia del club.

2. Todavía no se anima a decir que sí o que no porque lo quiere mucho al club. Y no sabe si va a cobrar.





Mario / Músico / 36 años

1. La Fiera debe retirarse en Newell's cuando él quiera.Resignó su carrera para venir acá y no aceptó contratos millonarios.

2. Por cuestiones personales y por todos los cortocircuitos que tuvo con la dirigencia actual.