Los ecos de una jornada especial en el clásico de inferiores

Los técnicos canallas hablaron con Ovación tras los 16 puntos sobre 18 posibles logrados en la fecha de clásicos ante Newell's

Los ecos de lo que fue la jornada de clásicos de divisiones inferiores de AFA todavía sonaban en Central. En la intimidad de cada uno de los protagonistas y en las entrañas de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, donde muchos de los jugadores (Paulo Ferrari, Germán Herrera, Federico Carrizo, Maximiliano Lovera y Leonel Rivas, entre otros) del primer equipo se dieron una vuelta el sábado para marcar presencia, luego de haber entrenado en Arroyo Seco, y para entregarles su apoyo a los futbolistas de 4ª, 5ª y 6ª división (7ª, 8ª y 9ª lo hicieron en Bella Vista). Y la jornada no pasó desapercibida. No sólo después de la contundencia que marcaron los resultados, sino en el transcurso mismo del día de competencia. A tal punto que sólo un par de dirigentes se acercaron al Gigante de Arroyito para presenciar el partido que el canalla disputó ante Alianza Sport por los octavos de final de la Copa Santa Fe. Los otros, que fueron mayoría, se quedaron en Granadero Baigorria siguiendo de cerca lo que fue un día histórico en cuanto a resultados.

Ayer, ya con las revoluciones en su ritmo habitual, hubo diferentes voces que se explayaron sobre las sensaciones de lo que dejó cada partido, pero fundamentalmente del sentimiento de "felicidad" que provocó haber obtenido 16 puntos sobre 18 posibles ante Newell's, algo que nunca en la historia se había dado. Sí hubo casos en los que se registraron cinco triunfos de un equipo, pero al menos una victoria del rival.

Todos los entrenadores canallas fueron consultados por Ovación. A todos los unió el sentimiento de calma y mucho más reflexivos en relación a que lo verdaderamente importante en las divisiones inferiores no es el resultado, pero nadie ocultó su alegría por lo vivido. Incluso Iván Potepán, DT de la 8ª, que fue la única categoría que no pudo cantar victoria pese a "que lo merecimos".

"Si bien el objetivo tiene que ser el de buscar la formación y que los jugadores lleguen a primera, dentro de ese proceso también está la competencia", resumió Cristián Daniele, técnico de la 4ª división, en concordancia con varios de sus colegas, entre ellos Fernando Lanzidei (DT de la 5ª), para quien se trató de una "jornada grande e histórica". Pirulo Rivarola (6ª) utilizó el término "impresionante", advirtiendo "lo difícil que es que se registren este tipo de resultados en una fecha de clásicos".

Y el resto de los entrenadores hablaron en el mismo sentido. Ricardo De Alberto (7ª) agradeció a la "fortuna" por "tocarnos ser parte y vivir un día así" y por haber podido "aprovechar el buen momento por que el que están atravesando las inferiores". "Alegría enorme" y "jornada hermosa" calificó Javier García (9ª), a quien, al igual que a De Alberto, le tocó festejar en campo rojinegro. "Es bárbaro haber podido sacar 16 de los 18 puntos", resumió el Chueco, quien hace poco asumió como entrenador de una de las divisiones de AFA.

Varios de ellos se quedaron un largo rato una vez finalizada la jornada analizando lo que había sido una fecha más que productiva. Y recibiendo la promesa de parte de los responsables del club de un asado que servirá de celebración, pero en el que fueron incluidos los jugadores de las seis divisiones, es decir un asado multitudinario.

Sin dudas esa promesa (que muchos a modo de broma expresaron que pueda ser cumplida y a la brevedad) por parte de la dirigencia es el fiel reflejo de la satisfacción que causó en todos, incluso hasta haciendo olvidar, aunque sea por un rato, las dificultades que presenta el mercado de pases, en el que se intenta sumar los nombres requeridos por Paolo Montero para un primer equipo en el que últimamente la aparición y consolidación de jugadores de las inferiores se torna compleja.

Más allá de eso, la jornada del sábado no fue una más. Que se haya tratado de un hecho sin precedentes es lo de menos, aunque no menos importante. El trabajo no se detiene porque los desafíos seguirán estando, aunque eso no quita la satisfacción después de una jornada que dio que hablar.

E. E.

DT de la 4ª Cristian Daniele

El partido fue de inicio trabado, con pocas situaciones gol, pero muy intenso. La clave fue la expulsión de ellos, pero de nuestra parte estuvo la inteligencia para marcar la diferencia. Lo de la jornada es sumamente importante. Dentro de la formación, que es lo primordial, está la competencia. Haber ganado casi todos los partidos ante el clásico rival es bueno, porque a los chicos se les inculca que esos partidos se deben jugar como una final. Todos los chicos disfrutan, pero también afrontan estos partidos con cabezas ganadoras.

DT de la 5ª Fernando Lanzidei



Jugamos un buen partido, casi excelente diría. En el primer tiempo fue con una gran presión y recuperación rápida. Tuvimos muchas situaciones claras y merecimos más goles. Cuando Newell’s se vino lo resolvimos bien. La jornada fue grande. Me siento feliz por haber estar dentro de la historia del club, primero como jugador y ahora como técnico. Esto demuestra lo bien que se están haciendo las cosas con este cuerpo de entrenadores y profes. Estamos marcando un camino de éxito, con futbolistas que están capacitados para llegar a la primera división.







DT de la 6ª Germán Rivarola



En la 6ª fue un partido intenso de ambos lados. Nosotros aprovechamos el espacio en la última línea que dejaba Newell’s porque jugaban en línea, por eso cada pelota que metíamos en profundidad nos íbamos mano a mano con el arquero. Lo del sábado fue impresionante porque es muy difícil ver que se dé este tipo de superioridad en todas las categorías, tanto en resultado como en juego. En todas las divisiones que me tocó ver, Central fue un justo ganador y lo que pasó en esta jornada de clásicos me dejó una alegría inmensa.







DT de la 7ª Ricardo De Alberto



Planteamos un partido presionando bien arriba. Tuvimos la suerte de que al minuto convertimos y a partir de ahí aprovechamos la expulsión de un jugador de Newell’s. Encontramos los espacios y manejamos el partido. El segundo tiempo no cambió mucho. Siempre que pudimos manejar bien la pelota pudimos convertir. La jornada fue algo histórico porque nunca hubo tanta diferencia entre uno y otro. Por suerte nos tocó vivirla a nosotros y fue bueno aprovechar el momento por el que están atravesando todas las categorías.







DT de la 8ª Ivan Potepan



Creo que merecimos ganarlo. En cantidad y calidad tuvimos las ocasiones más claras. No estuvimos finos a la hora de la definición. Estamos felices porque el resultado de las seis divisiones fue histórico, por lo tanto creo que el trabajo que se está haciendo es muy bueno. En todas las categorías estamos con buenos proyectos de jugadores para el futuro. Nos deja tranquilo porque creemos que este es el camino, sabiendo que el objetivo final es proveer a la primera la mayor cantidad de jugadores posibles.







DT de la 9ª Javier García

Tratamos de presionar bien arriba porque sabíamos que Newell’s jugaba con los laterales muy abiertos. Hicimos lo que nos propusimos: robar rápido la pelota y atacarlos. En todo momento pensamos que si estábamos finos de tres cuartos hacia adelante íbamos a hacer el segundo gol, y así fue. Con esa diferencia el partido se murió. Para todos la jornada fue hermosa, por la tabla general y por lo que pudo hacer cada categoría. La alegría es grande porque es el trabajo de todos y la verdad es que sacar 16 puntos sobre 18 es bárbaro.