Eduardo Bermúdez, presidente de Newell's, visitó el Facebook Live de La Capital y se refirió a diversos temas vinculados a la actualidad del club leproso, entre los referentes que se fueron como Ignacio Scocco y Mauro Formica, la continuidad de Maxi Rodríguez y la llegada de refuerzos de cara a la próxima temporada, ya con Juan Manuel Llop como DT.

En un mano a mano con Luis Castro, el máximo dirigente rojinegro habló de todo durante más de una hora y estos fueron cinco conceptos que dejó:

La continuidad de Maxi Rodríguez

"El único que está para jugar es Maxi, el resto puede esperar. Es nuestro máximo ídolo y queremos que siga, con él tenemos una relación bárbara. Yo creo que Maxi está esperando a ver cómo armamos el plantel y cómo acomodamos las cosas. Creo que se va a quedar".

La salida de Scocco y Formica

"Ya venía la intimación de la Fifa por el tema con los ingleses. Junto con el juez estamos intentando acomodar la situación. Nadie quería que se fuera Scocco. Pero era peligrosísimo seguir teniendo la deuda con Sunderland. Teníamos una oferta superior de Independiente por Scocco, porque venía Albertengo. Pero él quiso ir a River. Por el lado de Formica, se fue en su mejor momento pero tenía una cláusula y lo tuvimos que vender".

La situación económica del club

"Estamos ordenando la institución y en Copa Sudamericana, con un promedio muy bueno sin nada. No quería ser presidente, a mí me llevaron. Nos íbamos al descenso, no tenemos memoria. Vamos a pagar para poder inscribir a los jugadores, si no promovemos chicos no vamos a tener futuro. Sabemos lo que queremos, yo estoy tranquilo. Recibimos un club destrozado económicamente".

Los refuerzos

"Mauro Guevgeozián está cerrado y Brian Sarmiento está en un 90 por ciento. Lo de Mathías Abero se complicó. La salida de Néstor Moiraghi no se le va a hacer tan fácil, intimó pero ya se le pagó. Me defraudó el tonto del representante".

La renuncia de Osella y la llegada de Llop

"Osella prácticamente se volcó con los jugadores contra nosotros. A él le dije que iba a hablar con Llop, aunque lo niegue. Yo creo que se fue porque cumplió un ciclo, se había desgastado. Ahora vino el Chocho, que me sorprendió, está muy metido".