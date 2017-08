Los centrales que eran y finalmente no fueron refuerzos del canalla

La satisfacción que causó en líneas generales el rendimiento del equipo en el amistoso ante Sarmiento de Junín no invalida la idea de que el equipo está en pleno proceso de formación y que más allá de cuestiones futbolísticas que todavía deben ser pulidas hay un desafío grande por delante. No sólo en lo que compete a Paolo Montero puertas adentro, sino también en relación al rol que le cabe a la dirigencia sobre la conformación de un plantel que ya tiene prácticamente todos sus integrantes, pero al que le faltan un par de piezas importantes. La referencia corre para el puesto del marcador central, donde los esfuerzos por encontrar el reemplazante de Javier Pinola hasta aquí resultaron escasos. Intentos hubo varios. En la mayoría se estuvo a un tris de complacer el pedido del entrenador, pero siempre hubo un "pero". William Tesillo era el nombre y no pudo ser. Jonathan Galván era otro de los que reunía las características que pretendía Montero y su destino fue otro. Lo mismo ocurrió con Nicolás Freire. El punto de concordancia entre los tres casos es que en Central creyeron que estaban a un paso de transformarse en refuerzo (ver aparte). Los resultados claramente fueron otros. No se trata de una actitud caprichosa hablar y recargar las tintas sobre la imposibilidad de tener a ese marcador central de jerarquía. Es que a menos de dos semanas del inicio del torneo (el tiempo hubiese sido menor si no se postergaba el arranque).

Las palabras de Marco Ruben tras el amistoso ante Sarmiento son el reflejo. "Tiene que llegar un central". "Creo que con un buen central vamos a estar completos". Algunas de las frases no de un jugador más, sino del capitán y, junto a Ferrari, máximo referente del plantel.

Lo cierto es que hasta aquí las dificultades en ese sentido fueron muchas. No ocurrió lo mismo con otros futbolistas a los que se fue a buscar, pero lo del zaguero central se destaca porque era la posición "a cubrir" incluso antes de que finalizara el pasado torneo, ya que Pinola decidió irse en la previa del choque contra San Martín de San Juan. La situación de Juan Forlín no entraría dentro de esas negociaciones frustradas, pero sí lo sucedido con Tesillo, Galván y ahora Freire. Los tres casos deberán servir de experiencia.