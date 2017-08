Los canallas reciben a Aldosivi con la idea de volver a izar la bandera del triunfo

Para Central no todo se trata de ganar. También de reforzar ideas. Potenciar cuestiones básicas y de fondo. Sea desde lo táctico o técnico. La actualidad le hace un guiño a la ilusión. Pero busca de manera incansable su propio destino. No espera nada de brazos cruzados. Alimenta la esperanza en el día a día desde la intimidad del country de Arroyo Seco. Se reinventa fecha a fecha, mientras se corrige al andar. Transita por la senda de los aspirantes a jugar la Copa Sudamericana. Y hoy tratará de pegarle un bofetazo a Aldosivi, que no viene haciendo más que poner la mejilla desde las últimas cuatro presentaciones. Bajo este contexto, los auriazules se presentarán en el Gigante con tres cambios obligados en relación a los protagonistas que vienen de vencer a Gimnasia.

No sale de memoria, pero suma. Sufre contratiempos, aunque se repone a tiempo. Central crece sobre la marcha. En medio de imponderables. No obstante, mantiene la esencia y sed de ambición. Lo hace con el sello made in Uruguay. Con autoridad. Y sabiendo que jornada a jornada está dejando atrás el pobre 2016.

Para esta tarde, el equipo tendrá tres variantes. No por capricho de Montero. Sino por bajo rendimiento, suspensión y fuerza mayor como es en el caso de Colman (ver aparte). Pero mantendrá la base pese a que reubicará a Ferrari a la izquierda.

El DT decidió que Rodríguez continúe en el arco. Que Víctor Salazar entre por Villagra. Que los zagueros centrales siga siendo Leguizamón y Pinola. Y que Ferrari sea el tres en lugar de Kity. A la vez que en medio meterá un cambio.

Ante la repentina ausencia de Colman jugará Teo Gutiérrez. El colombiano entrará por el Colmandante, y no por Rivas como era la idea inicial. De hecho, el pibito seguirá en el equipo como también Camacho, Musto y Carrizo. Y arriba, Herrera ingresará por el suspendido Ruben. Central parece tener todo listo como para sentarse a la mesa del Gigante y comerse al Tiburón.

Realidades distintas