Los antecedentes juegan a favor del conjunto que dirige Paolo Montero

El zapatazo de afuera del área de Mauricio Martínez en cancha de Unión frente a Cañuelas, allá por abril, le dio a Central un nuevo pase a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que siempre estuvo, excepto en la edición 2013 (ver aparte). Esta será la segunda vez que enfrente en una llave así a un rival que no sea de primera división (en 2014 enfrentó a Juventud Unida de San Luis, del Federal A) y al primero de la B Nacional. Deportivo Riestra está en la 2ª categoría argentina pero aún no jugó ahí porque acaba de ascender por primera vez en la historia a la B Nacional. Pese a eso, el equipo de Arroyito ya jugó con el particular conjunto de Nueva Pompeya en la edición 2015. Y de aquellos jugadores que plantó el Chacho Coudet en el césped del Eva Perón de Junín, sólo Elías Gómez repetirá.

El partido que disputaron Central y Riestra en el estadio de Sarmiento el 13/5/15 fue en el inicio de la Copa Argentina 2015, por los 32º de final y derivó en una victoria canalla sin discusión. Esa tarde Coudet optó por un mix para el debut en un torneo que hasta ahí no era una obsesión, pese a la chance perdida en la final del 2014 ante Huracán. Es que claramente su equipo estaba enfocado en el torneo 2015, el primero de 30 equipos, que lo encontraba encaramado en el 2º puesto, a 1 del líder Boca, y con un invicto de 12 partidos (7 victorias y 5 empates). Por eso, y porque enfrente se encontraba un rival entonces recién ascendido de la C a la B, el Chacho optó por un mix y por eso fue titular Elías Gómez, que entró por Cristian Villagra en la formación como ahora lo hará por el lesionado Alfonso Parot.

La diferencia entre aquel antecedente y la previa al choque de hoy en Argentinos no sólo radica en la instancia que ahora es superadora, sino en la importancia que ya le dio Central a la Copa Argentina. Y no sólo los auriazules, ya que el campeonato se institucionalizó, todo el mundo ahora lo quiere ganar y se transformó en una opción válida en busca de la gloria. Y cada vez que pisó esta instancia de 16avos, el club de Arroyito pasó a los 8º y al menos alcanzó los cuartos de final. El equipo de Montero buscará llegar hasta la final y ganarla. Por supuesto, antes estará Deportivo Riestra.





Viajaron 19

Montero llevó 19 jugadores. Además de los titulares viajaron: Ledesma, Ortiz, Maxi González, Da Campo, Diego Becker, Colman, Joaquín Pereyra y Herrera. Uno de ellos quedará afuera.