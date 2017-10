"Lograr el ascenso con el charrúa es un desafío personal"

El técnico de Central Córdoba, Ariel Cuffaro Russo, se mostró muy optimista y sostuvo: "Vamos a entrar al reducido"

Se lo nota con otro semblante. No es para menos. Es que el martes, tras la victoria por 1 a 0 ante El Porvenir en el Gabino Sosa, el entrenador charrúa Ariel Cuffaro Russo se sacó un peso de encima, ya que por primera vez en el torneo su equipo pudo ganar como local. Hasta ahí había cosechado en Rosario un empate 1-1 con Cambaceres y dos derrotas: Defensores Unidos 0-3 y Sportivo Italiano 1-2. "El triunfo del martes nos dio mucha tranquilidad porque estábamos en deuda con nuestra gente. Los resultados de los otros partidos que jugamos en nuestro estadio fueron injustos. Y necesitábamos los tres puntos más que nada para agarrar confianza", fueron las primeras palabras del DT en diálogo con Ovación.

¿A qué atribuís que hayan sacado más puntos afuera que como local?

Porque se dio así. De local siempre nos ha costado. En 2015, cuando hicimos una gran campaña y jugamos la final por el ascenso, nos pasó lo mismo. Aquí los rivales te esperan y si te llegan a hacer un gol el partido no se juega más porque viven haciendo tiempo. A veces la necesidad te lleva a la confusión y hay que saber esperar los momentos.

Parece que le están encontrando la vuelta al campeonato.

Sí. Aunque lleva tiempo conocer la categoría. Es una frase que antes no me gustaba, pero con el correr del tiempo me voy dando cuenta de que es así. Hay que saber cuándo buscar el cero y no atacar tanto y golpear en los momentos justos. A veces hay que tomar algunas precauciones que uno no está acostumbrado. El equipo, por suerte, se está armando y necesita rodaje. Yo recuerdo el equipo de Central con el que salí campeón en el 87, con Zof como DT, que recién se armó bien en la segunda rueda. Con Hernán Díaz de 4, Galloni como cuarto volante y lo acomodó a Palma jugando con el Pato Gasparini, que en la primera rueda casi no jugó. Así que hay que tener un poco de paciencia.

¿Qué le falta al Chelito Delgado para adaptarse a la Primera C?

Es un jugador distinto. No necesita adaptarse a nada. Entró 25 minutos, tocó tres pelotas y generó tres situaciones de gol. Son jugadores diferentes. Que juegan de la misma forma por el chori y la gaseosa que en el Parque de los Príncipes. Y siempre lo hacen bien. Hay que cuidarlo y ponerlo bien desde lo físico, que no significa entrenarlo más. Venía bien, pero jugó en una cancha pesada y tuvo un tirón. Por ahora lo tenemos media hora y marca la diferencia. Ojalá que en el futuro lo podamos utilizar más tiempo. Está colmando nuestras expectativas porque viene siempre a entrenar y mantiene la humildad.

¿Todavía se mira la tabla del descenso o como ya existen 16 puntos de ventaja sobre Cambaceres hay que hacer muy mal las cosas para irse a la D ?

Uno nunca mira para abajo. En la temporada pasada agarré el equipo al borde del abismo y lo saqué adelante. Igual que en 2015, cuando arrancamos últimos en el promedio y casi ascendemos. Ahora hay otro contexto y otros tiempos de trabajo. Me animo a decir que este equipo mínimamente va a estar entre los ocho que ingresen al reducido. Y si se da un ascenso directo sería bárbaro. Todos queremos salir campeón. Pero el objetivo es ser protagonistas y hacer una buena campaña.

¿Cómo tomás la nueva etapa en el club?

Para mí ascender es un desafío personal muy importante. Porque las dos veces que agarré el equipo fue para pelear el descenso y te aseguro que no es grato. Como jugador también tuve que luchar abajo con Argentinos Juniors, Belgrano y Central. Ahora, por suerte, tengo un contexto diferente y mi objetivo primordial es ascender.

¿Qué les dirías a los hinchas de Central Córdoba?

Que tengan paciencia. Siento que nos bancan siempre y eso que perdimos varios partidos de local. Esperemos darle una alegría a todos.