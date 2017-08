Lo de Vittor como refuerzo defensivo para Central es muy difícil

La dirigencia de Central quiere agotar todas las instancias para conseguir un préstamo por el actual defensor de Racing

El vicepresidente primero de Central, Luciano Cefaratti, confirmó ayer el adelanto que dio Ovación sobre la posibilidad de darle viabilidad a la tratativa por Sergio Vittor (29 años). En caso de prosperar la gestión, la dirigencia canalla busca lograr la llegada del defensor mediante la modalidad de un préstamo.

También en esto hay que ser severamente cauto porque la directiva de Central insiste con que es muy difícil sacar ahora al jugador de Racing. Pero como no hay peor gestión que la que no se hace, en Central no quieren darse por vencido antes de escuchar que la posibilidad está ya caída.

Por lo pronto, la única certeza es que el defensor se encuentra en una situación incómoda en Racing.

Según cuentan fuentes cercanas a la entidad de Avellaneda, Vittor no estaría atravesando por el mejor momento de su relación con el técnico Diego Cocca. Esta suerte de cortocircuito entre el jugador y DT, sumado a que perdió su lugar entre los titulares desde la llegada de Lucas Orban, entregan un terreno de mínima factibilidad a Central.

La dirigencia canalla está manejando todo con el presidente Víctor Blanco y también mantiene charlas con el representante del jugador, Horacio Jauregui. Hay un monitoreo permanente de la situación, aunque las partes intervinientes entienden que se tienen que alinear los planetas para que Vittor arregle su llegada a Central. No obstante, hasta que no le digan que es imposible contratarlo, en Central no perderán la mínima esperanza.