"Lo tomo como un debut"

Una de las virtudes que tiene un torneo como la Copa Santa Fe es que les da la oportunidad a varios juveniles de codearse por primera vez con el ambiente y el contexto del fútbol profesional.

Y uno de estos casos es el del arquero Brian Bustos, quien el próximo domingo ocuparía el arco leproso ante Sportivo Rivadavia.

"Esto es muy parecido a jugar en primera. Si bien no tiene la trascendencia de los torneos de AFA, lo tomo como si fuera un debut. Porque voy a jugar con chicos que ya son profesionales. Y que te dirija el Chocho Llop, que es el director técnico de la primera, significa que uno está muy cerca de cumplir el sueño de atajar en Newell's", expresó el juvenil que nació en Larroque, un pueblo de Entre Ríos que tiene 7.500 habitantes y está por la ruta 16, a 35 km de Gualeguay.

"No salieron muchos futbolistas de allí. Quizás el que más lejos llegó fue Damián Benedetti. Un volante que jugó en Banfield a principios de la década del 90. Y ahora hay varios chicos que integran el plantel de Juventud Unida de Gualeguaychú en la B Nacional", contó el arquero rojinegro.

Brian llegó al club hace un par de años. "Llegar a Newell's fue muy importante. Atajé toda mi vida en Central Larroque, el club de mi pueblo. En 2014, por intermedio de un amigo que vivía en Rosario, logré que me hicieran tres o cuatro pruebas. En esos momentos estaba Hernán Llanos en la captación y Jorge Theiler en la coordinación. Por suerte pude quedar y fiché en 2015 con edad de 4ª división".

El arquero leproso está pasando por un buen momento. Pero a lo largo de su carrera hizo muchos sacrificios para llegar al lugar donde está. Hoy está atajando en reserva y tiene esta oportunidad en la Copa Santa Fe. Pero durante 2015 y 2016 tuvo que rasparse mucho en las canchas de la Rosarina, donde firmó 77 planillas, todas en 4ª (32 como titular y 45 como suplente). Mantuvo 17 veces la valla invicta.

Recién el año pasado tuvo un puñado de partidos en 4ª de AFA con Fabián Garfagnoli como DT. "Soy un arquero con muy buenos reflejos y que trata de estar siempre bien parado. Quizás me falte un poco mejorar mi juego con los pies. Pero con el correr de los entrenamientos le estoy agarrando la mano".

Bustos tuvo una gran actuación, a pesar de la derrota por 2 a 1, en el clásico de reserva que se jugó en el Coloso hace un par de meses. Fue el punto más alto de Newell's. Tuvo tres tapadas sensacionales (dos a Agustín Maziero y una a Rodrigo Migone) que mantuvieron a su equipo en partido. "La verdad es que ese fue uno de mis mejores juegos en el club. Lástima que perdimos y no sirvió de mucho".

A la hora de hablar del equipo venadense expresó: "Todavía no hablamos de Rivadavia. Yo creo que en estos días que hagamos fútbol vamos a hacerlo y a preparar el partido. Sería un error subestimar a este equipo. Porque ellos están en una categoría buena del fútbol argentino. Hay que tomar este encuentro con total seriedad para ganarlo y pasar de fase".

Por último se hizo un tiempo para agradecer a sus padres por el constante apoyo y recordó el último partido del torneo, en el que fue al banco de la primera ante Godoy Cruz: "Fue algo muy especial e inolvidable para mí y para toda mi familia que siempre me bancó".

Un boceto para recibir a Rivadavia



Si bien todavía faltan cuatro días para que se produzca el debut de Newell's en la Copa Santa Fe ante Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto), ya hay un probable equipo que saldría a jugar en el Coloso el próximo domingo a partir de las 15, sin TV.

La lepra presentaría a Brian Bustos; Lionel Monzón, Franco Escobar, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Mauricio Tevez, Jalil Elías, Braian Rivero y Rodolfo Rotondi; Milton Treppo e Ignacio Huguenet.

En un principio Juan Manuel Llop asumirá la conducción técnica. Sería la segunda experiencia del Chocho en este torneo provincial, ya que en la edición anterior fue el entrenador de Atlético de Rafaela en la goleada por 7 a 0 ante Sarmiento de Humboldt y en la derrota por 2 a 0 contra Unión de Sunchales.

Las entradas generales saldrán 150 pesos, mientras que las plateas costarán 250 pesos.