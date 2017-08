"Lo mejor de este grupo es la unión y el compromiso". Ijiel Protti hace un alto en el descanso dominical para desandar junto a Ovación las sensaciones de la victoria del sábado ante Atlético San Jorge pero, lo más importante, para ponerle palabras a lo que significó para él y sus compañeros el hecho de haber llegado a la final de la Copa Santa Fe. Se explaya después de "dormir bastante" porque "el cansancio fue mucho" después del partido y también habiendo dejado atrás el deber cívico del voto. "Por suerte me toca acá cerca, en Tribunales", confiesa el delantero canalla, autor de dos goles y figura del partido contra el uruguayo.

"Todos los chicos lo vivimos de una manera especial, porque quedamos muy conformes con el partido que hicimos. Pudimos llevar a cabo la idea que nos planteó Leo (Fernández, el DT) y eso nos enorgullece", tiró el autor de cinco goles en la presente edición de la copa.

¿Qué tiene este equipo?

Lo que más rescato es la unión del grupo y el compromiso. Todo eso fue muy importante para que después se pueda trasladar a lo táctico y a lo futbolístico. Es un grupo humano muy bueno porque nos conocemos con los chicos desde hace mucho tiempo, de inferiores, y eso se nota dentro de la cancha.

Lo nombraste a Leo Fernández, un técnico que los conoce a la perfección. ¿Qué injerencia tiene eso en medio de esta decisión de afrontar la competencia con un equipo juvenil?

En todo esto Leo es fundamental porque nos conoce a todos desde hace muchos años, siempre nos bancó y quiso lo mejor para nosotros. Nos brinda unas herramientas futbolísticas bárbaras y sobre todo como personas nos hace sentir muy cómodos.

¿La llave más complicada fue la de Unión, por ahí no en cuanto a resolución de los partidos, sino por la categoría del rival?

Y, en los papeles era lo más difícil y fue donde se dudó un poco, pero nosotros siempre confiamos en nuestras virtudes. Siempre entrenamos y nos capacitamos para jugar en primera, por eso lo único que faltaba era demostrar que estábamos a la altura de la primera división.

¿Y ante rivales que se sabían que eran inferiores, pesó un poco la responsabilidad de tener que demostrar sí o sí la superioridad?

Sí, pero más allá de que se te pueda cruzar un equipo amateur, los partidos hay que jugarlos. Mirá lo que le pasó a Newell's, que no pudo con Rivadavia de Venado Tuerto. Para esos equipos son experiencias únicas en las que se juegan la vida. A veces te cruzás con planteos defensivos que te complican, pero nosotros nunca pusimos excusas y nos preparamos para cada partido y a todos los afrontamos con la misma seriedad y la misma importancia.

¿El desafío era el de la copa en sí o sienten que este tipo de partidos les pueden servir para mostrarse y demostrarle al cuerpo técnico de primera que pueden ser tenidos en cuenta?

Obviamente que a todos se nos presenta la posibilidad de mostrarnos porque son partidos que por ahí se televisan o que tienen una mayor trascendencia. Generalmente los chicos a los que nos toca jugar esta copa no estamos tan vistos, pero nosotros siempre tuvimos en cuenta que lo que estábamos haciendo era representar a Central y por eso lo que buscamos en todo momento fue dejar al club lo más arriba posible.

En todos los partidos pudiste hacer goles. ¿Para un delantero qué significa eso?

Desde que llegué del préstamo me encontré con la confianza del técnico y de mis compañeros, lo que me ayudó mucho. Siempre me brindé al ciento por ciento para el grupo y si puedo ayudar haciendo goles mucho mejor.

¿Qué te dejó el año que estuviste en Talleres, donde jugaste en reserva?

Fue una experiencia que me ayudó a madurar. Nunca había salido de Central ni de Rosario y me tocó jugar en reserva porque en el primer semestre tuve algunos problemas con lesiones que me hicieron arrancar un poco más atrás en la consideración del técnico de primera. En el segundo semestre me pude asentar y hacer varios goles en la reserva. Lo tomo con una experiencia de maduración en uno de esos momentos complicados que le toca pasar a un jugador.

¿Sabés qué va a ser de tu futuro, si te vas a quedar a pelearla en Central o estás dispuesto a escuchar alguna oferta que llegue?

Mi entorno se está encargando de eso. En estos últimos días escuché algunos rumores, pero no más que eso. Hoy soy jugador de Central y tengo un año más de contrato. El técnico de primera y los dirigentes serán los encargados de definir mi futuro.

Más allá de que en Central como club esta copa no despertó gran interés, ¿qué significa para ustedes jugar una final?

Es una competencia que está oficializada y es una final. No fue fácil llegar hasta acá y estoy seguro de que muchos equipos quisieran estar en el lugar que hoy está Central. Nosotros la vamos a tomar con la seriedad de todos los partidos anteriores.

Les tocó Rafaela. ¿Les daba lo mismo el rival?

No había preferencias porque hasta aquí nos enfrentamos tanto a equipos amateurs como a equipos profesionales. Siempre dejamos en claro, y no sólo con palabras, que Central es protagonista tanto de local como de visitante y ante rivales tanto amateurs como de primera.