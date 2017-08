"Lo importante es mantener esta actitud", destacó Llop

La evaluación de Juan Manuel Llop sobre este final de la pretemporada es que hubo un crecimiento del equipo. "Lo que nos deja este amistoso es que evolucionamos a través del tiempo", manifestó el entrenador. "Lo importante es que mantengamos esta actitud, esta predisposición, este convencimiento, lo que nos puede llevar a tener un buen año". añadió.

"Lo que nos deja este amistoso es que evolucionamos a través del tiempo y terminamos bien la preparación y los partidos amistosos. Cuando hay un triunfo, ayuda", sostuvo. "Newell's fue un equipo práctico. El rival no nos generó situaciones de gol e inclusive pudimos haber hecho un gol más. Hicimos un trabajo bueno. Todavía falta un poco más, pero ojalá sigamos por este camino", declaró.

Llop resaltó la actuación de Newell's, en especial por las condiciones del rival, al que consideró "uno de los mejores equipos en la posesión de balón". Justamente, ante esta virtud de Talleres, el entrenador resaltó que "es un dato positivo" que el tallarín no les generó "una sola situación de gol".

El entrenador destacó algunos aspectos del juego rojinegro que pudieron establecer durante varios pasajes. "Presionamos y robamos en mitad de cancha. Nos faltó resolver el partido con otro gol", dijo.

Llop repasó lo sucedido desde el primer amistoso de la pretemporada, precisamente ante Talleres, hasta el de anoche. "Desde ese partido hasta la actualidad mejoramos la pelota detenida, el orden, la idea, en el hecho de tener al rival lo más lejos de nuestro arco. Hemos evolucionado. Ojalá lo sigamos haciendo", manifestó el entrenador.

"Lo importante es que mantengamos esta actitud, esta predisposición, este convencimiento, lo que nos puede llevar a tener un buen año", declaró.

"Tuvimos un doble turno el martes y el miércoles hicimos fútbol, a 48 horas de este partido. Sin embargo, el equipo tuvo una muy buena intensidad. Desde el punto de vista físico, es muy bueno como estamos", subrayó.

Llop aseguró que no le llama la atención este presente de José San Román, como tampoco que haya convertido anoche en el Coloso. "No me sorprendió. En el gol está pensado que llegue a esa zona, tanto él como Milton (Valenzuela). El gol fue muy bueno. Lo ayuda a él para seguir confiando en ir al ataque y en convertir. Como dije, tenemos que repartir los goles".

Fydriszewski jugará en España

Se sabía que Francisco Fydriszewski no estaba dentro de los planes de Newell's y que se lo estaba negociando. Finalmente ayer se acordó su pase a préstamo al Club Deportivo Lugo, de la segunda división de España. La entidad de la ciudad homónima contará con el atacante de 24 años por una temporada. Lo que trascendió es que abonará 100 mil euros por el préstamo y que tendrá una opción de compra del 70 por ciento por 1 millón 500 mil euros. Fydriszewski, cuyo debut en la primera de Newell's fue en 2014, había regresado de Argentinos Juniors, en donde estuvo a préstamo y ascendió a la B Nacional. Con el Polaco son dos los atacantes que se fueron de Newell's. El otro es Matías Tissera, a préstamo a Quilmes sin cargo y con una opción de compra del 50 por ciento del pase por un millón de dólares.