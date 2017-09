Llop debe tener dudas en cómo formar el equipo ante Huracán, y está bien que así sea porque ninguno de los dos resultados en sus partidos fueron triunfos. El empate inicial con Unión (1-1) y la dura derrota con Godoy Cruz (1-2) por Copa Argentina así lo marcan. Aunque tampoco tiene demasiado para cambiar. Ya ante los mendocinos hizo las dos variantes que parecían lógicas con los ingresos de Brian Sarmiento y Nery Leyes manteniendo la estructura inicial de dos mediocampistas externos ofensivos (primero Joel Amoroso y luego Joaquín Torres), un volante con la vista puesta en el arco de enfrente (Víctor Figueroa y Sarmiento, en ese orden) y el 9 de área (Mauro Guevgeozian). Ellos, respaldados con el doble cinco y la línea de cuatro. Un esquema al que le debe dar continuidad si está convencido que es el indicado.

Afinar los engranajes es la cuestión a resolver en las prácticas de hoy y mañana mirando al partido del lunes en el Tomás Adolfo Ducó, a las 21.05 y con arbitraje de Mauro Vigliano. Por eso seguramente el técnico arrancará parando a los once que jugaron ante el Tomba, que no jugaron bien (aunque sí mejor que ante el Tatengue) y perdieron sobre la hora, pero que son los supuestos titulares, con la salvedad de que el juvenil Torres se metió por un rincón cuando nadie lo esperaba. Y se ganó el lugar. Incluso más allá de que Amoroso se hizo solo hacia un costado al pedir la libertad de acción (ver página 6).

Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela hoy no son discutidos. Tampoco el pibe Elías, ahora acompañado por Leyes para contener. Lo mismo que Fértoli moviéndose por los costados, hasta cambiando de punta con Torres; Sarmiento con libertad para moverse y Guevgeozian esperando mandarla a guardar. Son los once.

Afuera no quedan, por ahora, cartas fuertes para pelear un lugar: Tevez no es aquel que deslumbró cuando arrancó, Opazo por ahora está sólo como recambio y Leal ni está habilitado ni tiene rodaje de juego. Tal vez Figueroa es el único que podría incluirse entre los once, pero para eso debería modificarse el esquema hacia un 4-2-2-2: moviéndose como enlace y acompañante de Sarmiento, con Fértoli y Guevgeozian adelante, más Elías y Leyes atrás. Claro, prescindiendo del pibe Torres.

Teoría que Llop debe practicar si lo cree conveniente. Una gran ventaja es que tiene a dos laterales que se mandan al ataque siempre: San Román y Valenzuela.

Tiempo para trabajar tiene, el partido en la Quema será el lunes. Así, hoy empezará a moldear la formación y el viernes el DT probablemente ya tenga definido cómo y con quiénes salir a jugar para darles tranquilidad el fin de semana.