De estos once (Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Ferroni; Amoroso, Ribero, Sills y Fértoli; Sarmiento; Guevgeozian) que paró Juan Manuel Llop en la práctica de ayer en Bella Vista, hoy siete son titulares de cara al inicio de la superliga. El Chocho tiene tiempo. Recién empieza a trazar las primeras líneas del equipo. Así lo hizo en la primera práctica de la semana plena a doble turno, que finalizará con el primer amistoso, el sábado ante Talleres, en Córdoba. La aclaración es que no hizo jugar a los que actuaron el domingo por Copa Santa Fe, de donde elegiría a los cuatro restantes titulares entre Elías, Valenzuela, Rivero, Escobar y Martínez. Claro, el DT también confía en que lleguen otros refuerzos para elegir. Pidió tres: otro marcador central (fue ofrecido Danilo Ortiz, que está en Godoy Cruz) y dos volantes, uno defensivo (Nery Leyes) y otro ofensivo.

Un rato de fútbol en la práctica matutina le sirvió al Chocho Llop para ir probando. Con jugadores que de arranque tienen el puesto como titulares seguros: Pocrnjic, San Román, Bianchi, Amoroso, Fértoli, Sarmiento y Guevgeozian. ¿Los cuatro que restarían? Elías asoma primero, lo sigue Valenzuela, también Sills (por experiencia) y quizás Escobar o Paz.

De los refuerzos, que por algo lo son, aparece como único punta el uruguayo Mauro Guevgeozian, como mediocampista ofensivo Brian Sarmiento (metió un golazo desde 25 metros) y en la defensa Bruno Bianchi ocupó un lugar al lado de Nehuén Paz, quien no tiene el puesto asegurado porque la pelearía con Escobar y Martínez. El que deberá esperar su turno es el arquero Nelson Ibáñez, ya que Luciano Pocrnjic tiene el puesto ganado desde el torneo pasado. Mucho más tendrá que pelearla el delantero neuquino Daniel Opazo.

De los que quedaron en el club, José San Román aparece como dueño del lateral derecho (en el otro carril Milton Valenzuela es la primera opción, por delante del también juvenil Leonel Ferroni e incluso de Nehuén Paz) y Joel Amoroso arrancaría con ventaja en el mismo andarivel de la línea de volantes ofensivos.

Lo mismo sucede, al menos si no llegan refuerzos, con Jalil Elías en el centro del campo y Héctor Fértoli por la banda izquierda, aunque también puede moverse del otro lado.

Por el centro, Juan Ignacio Sills se metió ayer entre los once, como para pelearle el lugar a Braian Rivero, que fue el que terminó jugando en el último torneo.

Igual, por algo Llop pidió otro refuerzo para esta zona. El uruguayo Giovanni Zarfino parece ya sin chances porque se quedaría en Extremadura (España), aunque desde el Parque aún creen que es posible revertirlo entre mañana y pasado.

A la vez, ayer no hubo avances sobre la posibilidad de que llegue el mediocampista Nery Leyes, quien se desvinculó de Atlético Tucumán y tiene a Newell's como una chance cierta, más allá de que Huracán también lo quiere. Un punto a favor de la Lepra es que quizás lo convenza que en el plantel rojinegro ya está su ex compañero en el Decano, Bruno Bianchi.

Por otra parte, la dirigencia leprosa se reunió ayer y quedaron dos temas prácticamente resueltos y son en torno a la camiseta.

Por un lado se concretó la extensión del contrato con el Banco Municipal como sponsor hasta fin de año.

Por otro, está a punto de firmarse el acuerdo con la marca TBS para que sea la proveedora de toda la indumentaria rojinegra, con un contrato por tres temporadas.