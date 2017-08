Llop tendrá a su lado a Sarmiento y Leyes

Juan Manuel Llop dispuso que concentren desde ayer en el predio La Ilusión de Ricardone 18 futbolistas, los once titulares y los siete suplentes, entre estos últimos Brian Sarmiento y Nery Leyes. Por distintas lesiones, ambos entrenaron con normalidad junto al plantel recién a partir del lunes pasado. Es el motivo por el cual no jugarán desde el inicio.

Sarmiento tuvo una distensión en el sóleo izquierdo y Leyes un esguince en el tobillo izquierdo. Lo positivo es que ambos al menos irán al banco. En el caso de Sarmiento, no hay que descartar que ingrese en el segundo tiempo

Otro de los relevos será Daniel Opazo, el atacante proveniente de Cipolletti de Río Negro, cuya incorporación es una apuesta del club del Parque.

Los únicos de los ocho incorporados para esta temporada que no fueron citados para el partido con Unión son Luis Leal, quien todavía no se encuentra en la mejor condición física, y Danilo Ortiz, aún no habilitado por el juez que entiende en el fideicomiso.

Aparte de los titulares, los que ocuparán un lugar en el banco de suplentes son Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Leyes, Sarmiento, Opazo, Mauricio Tevez y Joaquín Torres.

En Unión, Leonardo Madelón tiene que elegir entre estos diez futbolistas para armar el banco: Franco Frangapane, Damián Arce, Walter Bracamonte, Damián Martínez, Guillermo Méndez, Matías Gallego, Matías Castro, Manuel De Iriondo, Julián Vitale y Brian Blasi.

Brian miró los clásicos de la Rosarina

Brian Sarmiento siguió ayer desde atrás del alambrado los clásicos de inferiores de la Rosarina jugados en Bella Vista, en lo que fue un día perfecto para el rojinegro, con dos empates y cuatro victorias. Los resultados fueron: 0-0 en 4ª, 1-1 en 5ª, 2-0 en 6ª, 4-0 en 7ª, 3-0 en 8ª y 4-0 en 9ª.