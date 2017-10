Llop: "Si logramos buenos resultados tal vez disimulemos las cosas que pasan en el club"

El entrenador de Newell's Old Boys, Juan Manuel Llop, lamentó los desmanes producidos en la asamblea de anoche en la sede del club -de los cuales dijo se enteró esta mañana durante el entrenamiento- pero destacó que, como entrenador del plantel sólo debe enfocarse "en o estrictamente deportivo. "

Luego de confirmar este mediodía que Pocrnjic, San Román, Paz, Bianchi y Valenzuela; Fértoli, Sarmiento, Elías, Leyes y Torres; Guevgeozian serán los once que el sábado a las 18.05 visitarán a Vélez por la sexta fecha de la Superliga, Llop abordó otros aspectos relacionados con lo futbolístico y la vida institucional.

Al ser consultado sobre los incidentes de ayer en la asamblea del club, Llop dijo haberse enterado "hoy a la mañana y no es bueno que suceda eso. Tal vez con el correr del tiempo se logre la calma y se vayan resolviendo las cuestiones institucionales. Pero nosotros debemos enfocarnos netamente en lo deportivo, porque si te involucrás en estas situaciones perdés el objetivo".

Cuando se le preguntó si en estas circunstancias era sencillo enfocarse en lo deportivo, el DT analizó que "hasta el momento no avizoré inconvenientes importantes desde lo económico. Si eso sucede y se ahonda en el tiempo seguramente va a afectar lo deportivo. Y si hablás permanentemente del tema distorsionás tu mente. Esperemos que no pase, noto que hay directivos que están tratando de resolver la situación, de que se vayan normalizando las cosas. Nosotros tenemos que colaborar desde nuestro lugar. Particularmente me aislo de todos los problemas que suceden cuando estoy en un club. Eso sin obviar el tema".

Trascartón, Llop aclaró que "no compro diarios, no veo la televisión ni escucho radio. No sé lo que habla y opina la gente. Entonces vivo feliz y tranquilo, hace diez años que hago esto".

Llevado al terreno estrictamente futbolístico, Llop se refirió a la falta de definición y sobre el tema indicó que "yo hablo de tranquilidad emocional, lo que te llevará a convertirte en jugador clase A o clase internacional, pero para eso está la necesidad de sumar partidos. Hay jugadores en el plantel que se pueden convertir en clase A, pero eso lleva un tiempo, un proceso. Las equivocaciones y los aciertos los van a ir convirtiendo".

"No compro diarios, no veo la televisión ni escucho radio. No sé lo que habla y opina la gente. Entonces vivo feliz y tranquilo, hace diez años que hago esto".

Consultado sobre si al plantel lo beneficiaba que el partido ante Vélez sea de visitante -por el tema de la presión que supondría jugar con un clima enrarecido-, el Chocho asintió pero explicó que "lo que pasa es que uno al tener tanto sentido de pertenencia con este club ve que lo que pasa no es bueno. Debería haber consenso, ideas en común. Creo que todo se logra con diálogo y buscar lo mejor para la institución. Hay que olvidarse de los egos, de que el beneficio sea personal. Eso es lo que Newell's necesita, porque el club es más importante que cada uno de nosotros. Y nosotros, tratar en lo deportivo de ilusionar a la gente, porque con buenos resultados se puede disimular algunos aspectos".