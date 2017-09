Llop se refirió a la tenencia de pelota

Newell's quedó en deuda en el primer encuentro oficial y tampoco se pudieron ver las intenciones del planteo. Llop comentó en la conferencia de prensa de ayer al mediodía aspectos del juego que son primordiales y que tienen que mejorar. Habló de cuestiones tales como una presión alta sobre el rival o manejar más tiempo el balón, para lograr que el equipo sea protagonista.

Llop se refirió a particularidades del equipo a mejorar, teniendo de parámetro el encuentro del debut en la Superliga, y que trabajaron durante estos días. "Buscamos que el rival no nos maneje el balón, como sucedió en el primer tiempo contra Unión. Ese protagonismo del rival queremos evitarlo. Hicimos hincapié en eso, en tenerlo nosotros, o compartirlo, pero no cederlo", señaló.

El entrenador consideró que Unión encontró libertades para manejar la pelota por la manera en que el conjunto rojinegro trato de interrumpir el juego rival. "Terminamos recuperando el balón a diez metros de nuestra área. Lo que trabajamos es en recuperarla en el sector medio o un poco más arriba", dijo.

"No trabajamos bien la presión en conjunto. No fuimos en bloque, entonces le pemitimos al rival que juegue cómodo en gran parte del primer tiempo, más allá de que no nos hizo daño ni hubo situaciones claras. Con otro rival podemos correr riesgos", alertó.

Llop subrayó otra cuestión a corregir, para tener un juego fluido en el ataque. "Si está Brian (Sarmiento) o Víctor (Figueroa). son ellos un poco los encargados de coordinar las jugadas con los extremos y los laterales. Con Unión faltó más triangulación sobre las bandas y también en el sector medio. El otro día lo hicimos en los últimos 25' cuando involucramos gente de ataque, aunque sin tener demasiadas situaciones", manifestó.