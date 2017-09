Llop repetiría por tercera vez al hilo los titulares leprosos

El Chocho Llop tiene tiempo para definir cómo jugarle a Godoy Cruz, también en principio no tendría impedimentos para repetir a los once por tercera vez y cuenta con una ventajita: que el equipo mendocino jugará hoy por Copa Libertadores (ante Banfield) y sus jugadores llegarán con desgaste al partido del lunes a las 21.05, por la 4ª fecha, a menos de un mes de haberse enfrentado por la Copa Argentina, choque en el que los rojinegros quedaron afuera en la última pelota, por eso Newell's y su DT buscarán revancha.

En este segundo, y rápido, enfrentamiento el técnico leproso dispondrá de tres variantes en relación con aquel, ya que los dos lesionados no estarán para volver.

Mauro Guevgeozian, quien justamente sufrió una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha ante los mendocinos, no estará y continuará Luis Leal en su lugar.

Brian Sarmiento corre por la misma vía a causa de una distensión en el sóleo de la pierna izquierda sufrida ante Huracán, por lo que Figueroa seguirá en ese puesto. Y de aquel juego no participó Rivero, quien hoy le quitó el lugar a Elías.

De Godoy Cruz no se puede conocer la posible formación hasta que no finalice el cotejo de hoy ante Banfield, además el DT Larriera llevó a Córdoba, donde se jugará el partido, a 27 futbolistas. Y el único que jugó ante la Lepra que no figura es Felipe Rodríguez (marcó el 1-1 parcial), quien se recupera de un esguince con distensión y sería reemplazado por Pol Fernández (ex Central). Igual, otros tres hoy no son titulares: Abecasis (jugaría Báez), Olivarez (entraría Viera) y Correa (ingresaría Ramis).