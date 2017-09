Llop, a puro lamento tras la derrota en Santa Fe ante el Tomba

"Hicimos un muy buen partido y la verdad es que no merecimos la derrota. No fue justo que quedáramos eliminados porque tuvimos para convertir varios goles y si los hubiéramos anotado el resultado terminaba de otra manera. Lo que nos pasó es que nos apuramos un poquito cuando quedamos con un jugador de más. El fútbol tiene estas situaciones y ahora no queda otra que seguir adelante. Ojalá no nos afecte en lo anímico", resumió el técnico de Newell's, apenas consumada la dolorosa derrota en el final del partido contra Godoy Cruz.

También el Chocho Llop analizó en detalle por qué el equipo no pudo aprovechar la superioridad numérica: "No le pudimos entrar bien, estuvimos cerca pero no pudimos. Godoy Cruz sólo hizo los goles y nada más. Newell's fue superior, pero nos faltó aprovechar las situaciones que generamos. En el segundo tiempo tuvimos para ponernos 2-0 con una jugada de Mauro (Guevgeozian) y también hubo una en la que Figueroa se perdió un gol dentro del área. Nos faltó ganar el partido. Hay que tener en cuenta que estamos en un proceso nuevo y por eso el equipo jugó algo acelerado. A veces no elegimos la mejor manera", dijo el DT.

Sobre Brian Sarmiento y Nery Leyes, los dos jugadores que debutaron desde el vamos, Llop afirmó: "Los vi bien. También quedé conforme con el trabajo de los centrales. Teníamos que entrar por las bandas y, sobre todo, por el sector izquierdo. Por eso entró Tevez e intentamos abrir la cancha. Al chico Torres también lo vi bien, pero es lógico que le falte crecimiento porque recién empieza". Por último, Llop se refirió a la convulsionada situación institucional: "Debemos superar esto con tranquilidad. Las cosas se irán acomodando. Nosotros queremos estar al margen y pensar sólo en lo futbolístico".