El Chocho ensayó con Víctor Figueroa para tener más juego, puso a Brian Rivero, quien cumplió la fecha de suspensión, y sorprendió con Leonel Ferroni por Milton Valenzuela

Con algo más de una semana por delante, Juan Manuel Llop realizó ayer algunas variantes que entregan posibles señales de la formación para jugar contra Chacarita el domingo 29 de octubre en el Coloso. La participación de Leonel Ferroni por Milton Valenzuela de marcador izquierdo fue lo que principalmente llamó la atención. "No es nada decisivo", manifestó el entrenador sobre esta variante. Otra de las modificaciones fue la presencia de Víctor Figueroa. Ante la falta de fútbol que tuvo el equipo, la chance de que el volante sea titular es concreta.

La práctica de fútbol de ayer por la mañana se extendió por 60' y Brian Sarmiento formó parte de la misma luego de que en la semana se fuera regulando su exigencia física por una sobrecarga muscular. En cambio no entrenaron Luciano Pocrnjic, con una sobrecarga en el isquiotibial, y Enzo Cabrera, debido a un golpe en el tobillo. Ninguno de ellos corre riesgo de estar para la reanudación del torneo. El puesto de arquero lo ocupó Nelson Ibáñez.

Más allá de la presencia de Ibáñez, los cambios en relación al equipo que perdió contra Huracán (0-1) fueron: Ferroni por Valenzuela en la defensa, Braian Rivero (cumplió la fecha de suspensión) por Jail Elías y Víctor Figueroa por Héctor Fértoli, estos últimos en la mitad de la cancha.

Llop le presta atención a Ferroni desde que el DT regresó al club del Parque. Es el lateral izquierdo que sustituyó en la reserva a Valenzuela cuando éste fue subido a la primera. Ferroni tiene 21 años y nunca jugó en la máxima categoría. Es un marcador con características parecidas a las de Valenzuela, aunque con menos proyección y mayor marca.

"Estoy mirando. No es nada decisivo lo que hicimos hoy (por ayer)", explicó Llop sobre la elección de Ferroni para que integre el conjunto principal. Valenzuela tuvo actuaciones discretas en la temporada y no repitió lo bueno de sus primeros encuentros en la primera, en el cierre del semestre pasado. En los entrenamientos de la semana próxima se conocerá si Llop ratifica a Valenzuela o se inclina por Ferroni.

La principal atención de Llop no atañe a la cuestión defensiva. Tampoco a la recuperación. "En la contención no tenemos problemas. El rival no nos supera en esa zona. Nos hicieron sólo cuatro goles", resaltó el entrenador. "El problema es la organización para la terminación de jugadas, además de las situaciones que generamos y no convertimos", dijo.

Llop consideró que el inconveniente rojinegro radica en la falta de generación, aunque confía en los futbolistas con los que cuenta para revertir esta falencia. Si bien valoró la posibilidad de tener a Rivero, porque el juvenil "entró bien en los partidos que jugó, sobre todo con Olimpo y Lanús", piensa que hay otros que tienen que permitir un crecimiento futbolístico.

"Estamos esperando la puesta a punto de Sarmiento, Figueroa, Guevgeozian y Leal. Tenemos componentes que pueden colaborar para mejorar la producción en esa zona", señaló. El entrenador sostuvo que los mencionados todavía no se encuentran en su plenitud. De todos modos, durante el entrenamiento de ayer dio una muestra de quiénes pueden ser los elegidos para el próximo partido.

Newell's evidenció contra Huracán la falta de un conductor y Figueroa asoma como una posibilidad. Llop lo ubicó ayer junto a Torres y Sarmiento, siendo Guevgeozian el único punta. Fértoli, de bajo nivel, fue al que le tocó salir y jugar en el equipo alternativo. El buen pie de Figueroa es una de las apuestas posibles de Llop para mejorar la creación.

Llop fue reticente a mencionar la chance que lo hagan juntos Guevgeozian y Leal pese a que la lepra tiene apenas 3 goles en 6 encuentros de la Superliga. "Lo que necesitamos va más allá de buscar gente de ataque. Pasa porque la organización de juego sea precisa, para que los que jueguen adelante puedan recibir la pelota de otra manera", manifestó.

"El equipo lo tengo en un 90 o 95 por ciento. Tenemos tiempo. Siempre surge algo que te pueda llevar a modificar", dijo el entrenador, sin mencionar a ninguno de los que estarían contra Chacarita. Llop aclaró que no le parece "hacer demasiados cambios como para poder generar desconfianza".

La formación de los titulares en la práctica de ayer fue con: Ibáñez; San Román, Bianchi, Paz y Ferroni; Rivero y Leyes; Torres, Figueroa y Sarmiento; Guevgeozian. Llop podría confirmar a estos futbolistas para el enfrentamiento contra Chacarita, con la excepción de Pocrnjic por Ibáñez.

En cuanto a los once que jugaron en el equipo suplente: Temperini; Monzón, Escobar, Varela y Valenzuela; Elías y Sills; Tévez, Treppo, Fértoli; Leal.

"Trabajamos la confianza y el respeto a una idea"

Llop fue consultado sobre la incidencia de una cosecha de puntos exigua en el ánimo del plantel. "Trabajamos sobre el convencimiento y la confianza", manifestó el entrenador, quien agregó que están en la búsqueda de "mostrar síntomas de rebeldía". "Trabajamos sobre el convencimiento y la confianza, el respeto a una idea", declaró el entrenador, quien no tiene en mente el cambio de esquema. Llop defiende el 4-2-3-1 que paró desde el inicio de cada partido. "Este es un equipo equilibrado, prolijo, al que no le han hecho muchos goles. Generamos para que haya ese microclima tranquilo. La locura puede ser perjudicial", dijo. "Hay que generar confianza, con convicción y predisposición, y mostrar síntomas de rebeldía ante una adversidad", agregó. Llop dijo que es contraproducente el hecho de que no haya podido repetir una formación. "No hemos tenido continuidad, un equipo estable. Eso a veces también colabora para no encontrar una regularidad. Esperemos que se pueda dar jugar dos o tres partidos seguidos con una misma formación", dijo.

Descargo a presentar en el tribunal de disciplina

El tribunal de disciplina de la AFA informó en su boletín oficial que Newell's tiene cinco días de plazo para realizar el descargo correspondiente respecto de una supuesta demora en la presentación de la declaración jurada con respecto al salario de los futbolistas, correspondiente al mes de agosto, según la versión extraoficial. La dirigencia leprosa se mantiene firme en su postura de que no hay ningún motivo para que se proceda a ninguna sanción deportiva, en especial a la tan temida quita de puntos que sería lo más grave. Por eso la semana que viene la comisión presentará todos los argumentos que respaldan su posición.