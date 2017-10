Llop pone a punto a Sarmiento y Guevgeozian para solucionar la falta de gol

Llop se refirió a las jugadas de pelota parada, tanto a favor como en contra. Con respecto a estas últimas, valoró que sin tener tanta altura, el equipo las ha "resuelto bien".

El entrenador tuvo una salida irónica cuando se le preguntó si estaba conforme con la manera de defender en las pelotas detenidas. "Todavía no nos hicieron un gol", dijo. "No tenemos altura y lo hemos resuelto bien. No contamos con gente alta, pero sí inteligente. Lo venimos trabajando. Esperemos mantenernos así", sostuvo.

Llop mencionó a Valenzuela, Torres, San Román, Leal y Fértoli entre los futbolistas sin estatura, pese a lo cual el equipo respondió.

En cuanto a los tiros libres o de esquina a favor, en los que Bruno Bianchi y Nehuén Paz estuvieron cerca de anotar, dijo que se generaron las "situaciones", aunque "hay que ser efectivos". Newell's todavía no convirtió de pelota detenida, pero le faltó poco para hacerlo.

Vojvoda, a Defensa y Justicia

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de la reserva rojinegra y a partir de la próxima semana asumirá en Defensa y Justicia. El cargo que dejó vacante en el club del Parque sería ocupado por Fabián Garfagnoli, técnico de la 4ª de inferiores de AFA.

La continuidad de Vojvoda estuvo en duda el año pasado cuando hubo cambios importantes en las inferiores a partir del proyecto liderado por Martín Mackey. El entrenador permaneció en el cargo en ese momento, pero esta salida tampoco es una sorpresa.

El entrenador emigrará al Halcón de Varela junto a sus ayudantes de campo Raúl Damiani y Gastón Liendo.

Vojvoda fue campeón con la reserva rojinegra el año pasado. Se fue y Garfagnoli asoma como el sucesor.