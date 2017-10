Llop: "Ojalá podamos armar tres veces el mismo equipo para así lograr regularidad"

El entrenador de Newell's Old Boys, Juan Manuel Llop, destacó hoy que la necesidad de poder jugar dos o tres partidos con la misma formación para "encontrar la regularidad" y dijo que aguarda la "puesta a punto" de varios futbolistas clave del conjunto.

En rueda de prensa esta mañana, Llop se refirió al estado de Brian Sarmiento -quien estuvo afectado por una sobrecarga- y al respecto contó que "tuvo un golpe y estaba un poquitito cargado y lo que buscábamos era la puesta a punto. Se tuvieron que bajar las cargas para que pudiera hacer casi una hora de fútbol".

Sobre si barajaba la posibilidad de realizar un cambio de esquema el domingo 29 ante Chacarita, en la reanudación de la Superliga, el Chocho señaló que "el de Vélez fue el peor partido desde el punto de vista de agresividad ofensiva, que la teníamos. Pero no me parece hacer demasiado cambios, porque eso generaría desconfianza. Lo que buscamos es ver cómo juega Chacarita y ver qué hicimos nosotros. No tenemos que emocionarnos y decir que todo está tan mal. Tenemos que encontrar equilibrio".

Consultado por la posibilidad que el portugués Luis Leal y Mauro Guevgeozian integren la dupla ofensiva, el DT apuntó que "tenemos que ver el estado de ambos. Lo que necesitamos, más allá de poner gente en ataque, es la organización del juego, que esté precisa para que los de adelante reciban mejor la pelota".

Cuando se le preguntó si el choque ante Chacarita podía considerarse un límite para la paciencia del hincha, el Chocho contestó que "no lo sé, nosotros trabajamos tranquilos. Y no hay que desmerecer al rival, podría ser Boca o Independiente. Lo importante es lo que hacemos nosotros".

Luego de admitir que se había enterado esta mañana de la posibilidad que la AFA le descuente tres putos a Newell's por la no presentación a tiempo de un documento administrativo, Llop se refirió al estado anímico del plantel y la magra cosecha de puntos: "Trabajamos sobre el convencimiento y la confianza. Por eso respetamos una idea, porque venimos haciendo buenos partidos, y este es un equipo al que no le hicieron muchos goles y al que le falta cosas por mejorar. El microclima es tranquilo, siempre tratando de generar confianza. Pero hay que mostrar síntomas de rebeldía y así la recompensa va a llegar".

Llop se refirió a la posibilidad del ingreso de Braian Rivero y dijo que "estuvo bien en los partidos que jugó. Pero más allá de eso estamos esperando la puesta a punto de otros jugadores, como Sarmiento, Figueroa, Guevgeozian, para que se pueda colaborar en la mejoría de la producción en esa zona. No hemos tenido continuidad con un equipo estable y eso colabora a veces para no encontrar regularidad. Ojalá podamos jugar tres veces con la misma formación".