Llop: "No analicé ponerme plazos"

Juan Manuel Llop siempre intenta tener una mirada positiva de las cosas. Pero el entrenador de Newell's, con otra derrota consumada, no pudo ocultar que está preocupado con el rendimiento del equipo: "Realmente me preocupa la falta de convencimiento que tenemos para ganar el partido". Sobre si analiza ponerse plazos para su continuidad, el DT leproso afirmó: "No analicé ponerme plazos. Nunca lo hago, soy optimista".

El Chocho también negó que la complicada situación institucional que atraviesa el club, con una asamblea que terminó en un sonoro escándalo, influye directamente en el rendimiento del equipo: "Nosotros tenemos que involucrarnos sólo en lo deportivo. Lo institucional es responsabilidad de los directivos. Nosotros venimos a competir y tenemos que responder a esta hinchada tan grande que tiene Newell's. El cuerpo técnico y los jugadores tenemos que concentrarnos en lo futbolístico para que desde ese lugar tratar que se disimulen los inconvenientes institucionales que hay. En definitiva, estamos exponiendo nuestro trabajo y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Este tipo de derrotas, y alineado al sentimiento, duelen y preocupan. Pensaba que podía irnos de otra manera. Hay que trabajar, no hay que claudicar. Esperemos encontrar el rumbo lo antes posible".

Cuando le preguntaron si él tenía más espaldas porque era un hombre identificado con el club, Llop contestó: "Lógico que tengo más espaldas, pero una caída te duele en cualquier equipo, pero este tipo de derrota duele más. Contra Lanús jugamos muy bien y tranquilamente pudimos haber ganado y perdimos. Este tipo de derrotas, y alineado al sentimiento, duelen y preocupan", finalizó el entrenador leproso.