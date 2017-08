Llop: "Hay más cosas negativas que positivas de acuerdo a lo que pretendemos"

El Chocho Juan Manuel Llop se fue conforme tras la primera presentación oficial de Newell's, más allá de que remarcó que de acuerdo a lo que pretenden "hay más cosas negativas que positivas", El técnico leprosos también resaltó que "fue importante no perder", al tiempo que argumentó que "pudimos haber hecho algo más".

Además de mostrarse "feliz" por la vuelta a Newell's, su casa, y de "poder disfrutar este momento, de poder estar en el estadio en el que estuve tantas veces y obvio con la gente de Newell's", el chocho destacó que "terminamos bien, los últimos 20-25 minutos, el resto no estuvimos bien. Tenemos que seguir trabajando para mejorar".





También reconoció que "no presionamos como en otros partidos, jugamos apresurados, y cuando intentamos jugar los últimos 25 minutos llegamos al empate y pudimos haber hecho algo más".

El entrenador también recalcó que "siempre es bueno no perder, cuando no se puede ganar. Obviamente que la intención era llevarnos los 3 puntos para generar un buen clima y confianza para trabajar, pero vi cosas positivas en los chicos que ingresaron, como los marcadores centrales, ya que al no presionar bien, en bloque, tuvimos que trabajar bastante".

En otro párrafo de la conferencia tras la igualdad, el Chocho admitió que "hay cosas más negativas que positivas de acuerdo a lo que buscamos, pero en algunos aspectos vamos por buen camino, está en nosotros encontrar lo que queremos".

Consultado sobre si habían retrocedido en el funcionamiento con respecto a lo visto en los amistosos ante Talleres y Patronato, comentó: "Si tomamos como parámetro Talleres y Patronato, sí, jugamos muy apresurados, pensamos en la 2 y 3 jugada, pero no armamos la primera jugada. Es cuestión de tranquilizarse y trabajar. Lo importante es que no se perdió".

Respecto del ingreso de Sarmiento, el técnico se mostró conforme. "Brian estuvo bien, es lo que pensamos, solo hizo 30 minutos de fútbol después de la lesión. Le dio movilidad y tenencia al equipo, fue a jugar al sector derecho, y profundizamos bien con él", sentenció.