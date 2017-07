Juan Manuel Llop inició hoy su segunda etapa al frente de la dirección técnica de Newell's Old Boys -la anterior había sido entre julio de 2001 y febrero de 2002- y durante su presentación dejó en claro que "es importante que Maxi Rodríguez siga" siendo parte del plantel y planteó que las prioridades son cerrar las llegadas de un arquero, un marcador central y un volante medio.

"Con Maxi nos mensajeamos, esta semana vamos a volver a hablar con los dirigentes por la situación pero mi postura es que siga con nosotros por un montón de cosas, como armar una estructura deportiva con él en cancha", sentenció el Chocho en una de sus primeras declaraciones esta mañana en su presentación ante la prensa en el Coloso del Parque.

Llop se refirió además a la posible del exvolante ofensivo de Banfield -y reconocido hincha leproso- Brian Sarmiento, y sobre el jugador dijo que "lo de Brian Sarmiento está encaminado. Va a estar con nosotros"

"Esta oportunidad me encuentra en un buen momento de mi carrera. Con ganas y mucho ímpetu para tomar este desafío. Hacía tiempo que esperaba esta chance. Quizás sea una revancha, un desafío, algo que estuve buscando. Pero lo importante es estar a la altura de este desafío. Soy consciente de lo que nos espera y estoy convencido de que vamos a tener un Newell's muy competitivo", destacó respecto a su llegada.

El Chocho se explayó sobre las necesidades de sumar jugadores ante la ida de varios integrantes del plantel y dijo que "también estamos tratando de profundizar en el tema de los marcadores centrales. Vamos a tratar de tener un plantel competitivo y a través de eso, que haya una competencia interna para que, al comienzo del torneo, ubicar en el puesto al que mejor esté. Y eso incluye a todo el plantel. Me preguntaban en el caso puntual de (Lucas) Hoyos o Rigamonti, también tenemos otras opciones que estamos evaluando".

Acerca de qué torneo sería prioritario para el club, Llop planteó que "en lo deportivo lo primordial va a ser la Copa Santa Fe, más allá de quien juegue. Cuando estás en una institución de esta importancia, eso es lo inmediato. Va a ser luego el torneo local, la Copa Argentina, y la Copa Sudamericana. Vamos a poner los jugadores que mejor estén".

Acerca de qué tipo de participación le daría a los futbolistas juveniles del plantel, el exentrenador de Atlético Rafaela señaló que "cuando hablo de competencia, se incluye a todos. Sea profesional o juvenil. Es lo que he desarollado en mi carrera y si hay un juvenil que está en condiciones de debutar, lo va a hacer. No importa que tenga 18 o 19 años. En este momento Newell's necesita de los juveniles para sustentar la situación económica en el futuro".

Sobre si le habían ofrecido y le interesaba la posibilidad de contar con los servicios del delantero Cristian Fabbiani, el nuevo DT leproso lo descartó´ de manera contundente: "No lo hemos charlado con los dirigentes. Pero no me lo ofrecieron y no está en posibilidades de contratación".

Respecto a la llegada de refuerzos, Llop planteó que "tal vez esta semana vamos a enfocarnos en lo que es el arquero, un zaguero central y los volantes centrales. Lo de Zabala, que es un buen jugador de fútbol, puede ser pero seguramente tengan que dejar una puerta abierta porque no saben lo que puede pasar en el transcurso de 30 días, si el jugador se puede ir o no. Por eso hoy tenemos a Amoroso, a Fértoli, a Tevez y algunos otros chicos".



Sobre que consideraba que podía cambiar en el plantel destacó que "cuando hay demasiadas deserciones de jugadores y cuando hay que rearmar un plantel, se modifican un montón de cosas. Podés modificar la estructura táctica, podés modificar una idea, se modifica una idea. Se modifican características, cuando hay un movimiento general de jugadores pasa eso. Tal vez no puedas seguir definiendo lo mismo. Entonces vamos a tratar de tomar lo mejor de lo que pasó, agregarle lo nuestro y, sobre todo, fortalecer en el área de las características de las aptitudes los jugadores para formar un equipo competitivo, tanto o mejor de lo que tenía Newell's".