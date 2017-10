Juan Manuel Llop tuvo una semana de trabajo bastante tranquila. Espera con ansiedad las recuperaciones totales de Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozian pensando en el partido del próximo sábado 14 ante Vélez. Pero sigue creyendo que a la lepra le está faltando ser "más efectivo, igual que la selección".

En conferencia de prensa en el predio de Bella Vista, el DT rojinegro se refirió a la semana del trabajo del plantel y expresó que "trabajamos bastante en la parte futbolística para ver el estado de Brian (Sarmiento) y de Mauro (Guevgeozian). Todavía tenemos un tiempo prudencial como para ponerlos a punto a ambos y a Enzo Cabrera".

Sobre si Sarmiento sería titular ante Vélez, el Chocho señaló que "estamos viendo, estamos trabajando, porque si hay algo que no falta es terminar las jugadas y llegar al gol. Con Brian estuvimos hablando de temas futbolísticos, tácticos, para ver dónde puede rendir mejor en cancha".

Acerca de en qué posición lo veía al exBanfield señaló que "ayer trabajó en el costado a la izquierda y también junto al delantero. Seguiremos trabajando en la semana en su puesta a punto para después determinar la forma en que jugará".

"Viendo cómo está la situación hoy es así, porque por entonces (con el Tata Martino), la selección estaba segunda. Me parece que en su momento fue un quiebre, porque más allá de los resultados el proceso estaba bien orientado".

Sobre quién podría ser el reemplazante de Braian Rivero, el entrenador indicó que "Jalil Elías o Sills son los dos candidatos, veremos cómo lo resolvemos".

En cuanto a si existía la chance de que Leal y Guevgeozian jueguen juntos, Llop remarcó que "trabajamos ayer con ambos, hoy nuevamente, lo hicimos con Brian y Mauro, con Fértoli. Esperamos tomar la mejor decisión y acertar el día que nos toque contra Vélez".

Llop también se refirió a Vélez, el rival del sábado 14, e indicó que "tuvo un buen inicio y después le tocó Boca e Independiente, que son los que perdió. Es un equipo con proyección, muy intenso, muy peligroso de mitad de cancha hacia arriba. Pero lo más importante es cómo vamos a actuar nosotros, que es en definitiva lo que nos puede llevar a ganar el partido".

Al DT del club del Parque lo sacaron del presente leproso y lo levaron al ítem selección. Y le preguntaron si este mal momento que atraviesa el equipo de Sampaoli coincidió con la salida del Tata Martino. Esto respondió: "Viendo cómo está la situación hoy es así, porque por entonces la selección estaba segunda. Me parece que en su momento fue un quiebre, porque más allá de los resultados el proceso estaba bien orientado. Pero los conflictos internos que uno no conoce hicieron que el Tata diera un paso al costado. Si analizamos el partido de ayer o el de Venezuela, Argentina tendría que haber ganado los partidos, pero no los ganó. Uno habla en base a los resultados. Si se habla en base al rendimiento, Argentina hizo un buen partido".