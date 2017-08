El entrenador de Newell's Old Boys, Juan Manuel Llop. se mostró muy optimista respecto al inicio de la Superliga el lunes, a las 19.15 ante Unión en el Coloso, al señalar este mediodía que "lo importante es que estemos bien, que hagamos un buen partido y que ganemos".

En conferencia de prensa en Bella Vista, Llop fue consultado sobre si se sentía ansioso en este reestreno como entrenador rojinegro y al respecto indicó que "estoy pensando en tantas cosas, no digo que eso quede en un segundo plano. Lo importante es que estemos bien, que el equipo haga un buen partido y que ganemos. Porque es bueno empezar ganando para que la autoestima esté mejor, para que el clima sea el mejor. Eso es lo que pienso más allá de mi debut".

Llop: "De acuerdo a lo que vimos en el amistoso con Talleres, el equipo llega bien. Hemos evolucionado con el correr de la pretemporada".



Al referirse a Unión, el primer rival de la Superliga, Llop confió que "para nosotros lo más importante es nuestro equipo. Después, obviamente, si nuestro equipo está bien, vamos a desvirtuar las virtudes del rival. Ese es un poco el mensaje que tenemos que tenemos que instalar a partir del lunes".

Cuando se le indico que Mauro Guevgeozian -el delantero que llegó de Temperley, donde fue goleador-, no había convertido en los partidos de pretemporada, el Chocho dijo que "no tengo la bola de cristal, no sé cuándo va a hacer goles. Pero lo que sí sé es que lo que tenemos que hacer como equipo es ubicarlo a él en todo momento en posición de gol, que le generen situaciones para que pueda llegar al gol. Después, es un jugador que juega muy bien de espaldas, pivotea muy bien, abre los espacios para que puedan aparecer jugadores como Figueroa u otro compañero".

"Lo importante es que él está bien y que el grupo está bien desde el punto de vista anímico, de su actitud y sus ganas de querer comenzar a jugar. Y lo importante es que el gol lo convierta cualquiera", amplió el DT.