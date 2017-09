Llop dijo que el resultado ante Huracán no fue merecido

Juan Manuel Llop se fue convencido de que no habían "merecido perder" y consideró que no jugaron "un mal partido". Para el entrenador esto recién comienza porque es un "equipo que se está armando".

"A sólo 20 segundos de partido tuvimos la de Leal mano a mano. No creo que hayamos merecido perder, pero perdimos otra vez", se lamentó el entrenador.

"Nos faltó muy poquito para empatar y lo pudimos haber ganado también. Ellos prácticamente no nos generaron ninguna situación clara", agregó.

El entrenador consideró que no jugaron "un mal partido". Y sostuvo que tienen que acostumbrarse a "las distintas circunstancias" que se les presentan, como "el estado del campo de juego y el rival".

"Somos un equipo que se está armando y que fue renovado en el último tiempo", planteó el entrenador acerca de la necesidad de seguir trabajando para encontrar un mejor funcionamiento.

"Nos faltó un poco más de claridad en los últimos 20 metros", reconoció el entrenador, quien aseguró que se "volvió loco" por el gol de Huracán debido a que era una jugada de los rivales que habían "previsto".

"Lo que pasa es que faltan 20 segundos para el final del primer tiempo, con el partido controlado. No tuvieron ninguna en el primer tiempo y nosotros contamos con la más clara. En el segundo tiempo ellos tampoco tuvieron ninguna. Eso es lo que te molesta", manifestó.

El entrenador sostuvo que "cuando pasan estas cosas", por las lesiones de Brian Sarmiento y anteriormente la de Guevgeozian, "hay que preocuparse y ocuparse también".

"Sarmiento creo que tiene una distensión en el muslo. Estamos con mala suerte con eso", se lamentó.

"Debemos enfocarnos en el partido con Olimpo, tratar de madurar y mostrar rebeldía", concluyó el DT.