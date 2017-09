En conferencia e prensa este mediodía, Llop se refirió al equipo que el lunes jugará ante el Tomba, con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de TNT, y al respecto dijo que "mañana trabajaremos un poquito más y ahí confirmaremos. Puede haber alguna variante. No creo que Mauro (Guevgeozian) pueda estar, hizo poco fútbol, no lo veo. Hoy trabajó también Enzo Cabrera, al igual que Mauro, al igual que Leal. Hicimos una buena semana, acelerando lo de Brian y haciendo hincapié que un mal resultado (la derrota ante Lanús) no nos tiene que modificar el recorrido de lo que estamos buscando".

Al ser consultado sobre qué aspectos consideraba que debía modificar en el andamiaje del equipo, el DT evaluó que "lo que tendríamos que modificar es tratar de terminar las jugadas, tener más definición, ser efectivos y por decantación deberían terminar en gol".

Embed Juan Manuel Llop: "Que Lanús no nos haya pateado al arco es un buen síntoma. Tenemos que tratar de terminar las jugadas y ser efectivos". pic.twitter.com/FPuHWaojiY — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 29 de septiembre de 2017



Sobre si había logrado realizar un balance de los refuerzos, Llop indicó que "lo que pasa es que fue todo cambiante desde el inicio de nuestro trabajo. Hubo jugadores como Zarfino que parecía que venía y se fue, lo de Danilo Ortiz que llegó y se tuvo que volver, la lesión de Brian (Sarmiento), la lesión de Mauro (Guevgeosian, que jugó dos partidos), lo de Joel Amoroso, que surgió en el medio. Dentro de ese movimiento aparecieron Joaquín Torres y Enzo Cabrera. Es decir, fuimos buscando soluciones y el grupo lo resolvió bien. Tal vez esa situación no se ve reflejada en los resultados".

En cuanto a qué tipo de partido esperaba ante Godos Cruz, el director técnico rojinegro explicó que el mendocino "es un rival que no juega a esperar sino que propone. Las características de sus jugadores indican eso. Tenemos que estar preparados para eso y potenciar lo nuestro. Hemos pensado todos los aspectos pero estamos preparados para desvirtuarlo, para ser superiores que el rival".

Consultado por la situación de Joel Amoroso dijo que "la sensación que me queda es la aparición de Joaquín Torres. En su momento me puso mal su situación. Es entendible la bronca de Joel porque le pasó a él y no a otro compañero. Por eso la gente que lo asesora le recomendó tomar tal decisión".

Sobre si esperaba recurrir tanto a los juveniles con pocas fechas del torneo disputadas, el DT dijo que "a veces es paulatino. Lo que pasa es que no contemplamos las lesiones y otros aspectos. Lo bueno es que respondan, que estén a la altura de lo que es la institución".