El entrenador leproso Juan Manuel Llop fue claro ayer en la rueda de presa que ofreció en el mediodía de Bella Vista. Tras lo que fue el lunes la eliminación ante Godoy Cruz por la Copa Argentina y en referencia al ánimo del plantel destacó: "Los jugadores necesitan un triunfo, necesitan una alegría, por todo el esfuerzo que han hecho en estos dos meses en entrenamientos y sobre todo para lograr mayor tranquilidad. Es un proceso nuevo por las cosas que se han cambiado desde todo punto de vista. Y somos optimistas con lo que pueda venir". Así analizó la realidad de Newell's el Chocho, en la previa de lo que será la visita a Huracán, el lunes por la noche, por la segunda fecha de la Superliga.

Entre lo más destacado que arrojó la palabra de Llop está la baja confirmada por lesión del centrodelantero Mauro Guevgeozian (ver aparte) y además dio como un hecho que el portugués Luis Leal será su reemplazante, siempre y cuando esté en regla la llegada del transfer, algo que anoche se confirmó, aunque resta un trámite migratorio.

Llop también se refirió a la eliminación leprosa de la Copa Argentina a manos de Godoy Cruz y señaló: "No merecimos perder, la sensación es de amargura y desazón porque teníamos expectativas de continuar en la copa. Pero jugando de esa manera y corrigiendo algunas cosas podremos tener un buen futuro".

En referencia al equipo para visitar a Huracán, el DT manifestó que "en principio sería el mismo que ante Godoy Cruz, con el ingreso de Leal (resta un trámite) por el lesionado Guevgeozian".

Puntualmente sobre las condiciones del portugués Luis Leal, en comparación con Daniel Opazo, otro punta que podría suplantar a Guevgeozian, el Chocho Llop explicó que "si bien no son de características similares, Luis se acomodó en el trabajo y tiene muchos síntomas de profundidad, mucha presencia de gol. Y obviamente mucho más recorrido en su carrera profesional. Ojalá pueda llegar su transfer. Luis está en un buen momento. Hoy o a más tardar el lunes tendría que estar habilitado. Es necesario porque no tenemos demasiadas variantes en esa zona", confió el entrenador rojinegro.

Por su parte, sobre la situación de Joel Amoroso expresó: "Me dolió un poco lo de Amoroso, pero me quedo más en cómo resuelvo eso porque si no me desvió del foco. Generalmente tomo posturas respecto de las adversidades. Y la baja de Amoroso hay que resolverla con Joaquín Torres, Mauricio Tevez o Héctor Fértoli. Tomo ese tipo de postura y me entusiasmo. No me lamento por los inconvenientes. Y la única forma en que los juveniles puedan crecer es que la gente les dé tiempo".