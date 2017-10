Llegó la esperada editorial de Fantino que reivindica a Messi y sacude al resto

Alejandro Fantino se encuentra en Estados Unidos y cuando el martes culminó el partido que con tres goles de Messi le permitió a la selección clasificar al Mundial, millones aguardaban el inicio de "Animales sueltos" para escuchar al conductor. Pero no estaba. Igual la esperada editorial llegó ayer y se extendió por casi una hora en su programa Fantino 910 por Radio La Red.

Además, volvió a ser muy duro con el plantel y sobre todo con los dirigentes de la AFA por cantar contra los periodistas. También se mostró indignado con el "Brujo" Manuel, que acompañó a la selección a Ecuador.

"Analicemos foto y película. La película empezó hace dos años y marcó a un grupo que lamentablemente nunca llegó a ser un equipo y que tuvo tres entrenadores. La película marca que clasificamos en el último instante, con una noche tremenda de Messi frente a un Sub 23 de Ecuador, equipo totalmente nuevo. La película marca que no veníamos bien".

"La foto es la de la estampita de Messi. Si no hubiera entrado la pelota hoy sería una cacería de brujas para todo aquel que hubiese estado cerca de la Selección. Ojo, no nos tenemos que comer que nada funcionó ni tampoco la estampita de ayer mostrando a Messi como San Expedito".





Fantino Opina Luego De La Victoria De Argentina Ante Ecuador







"Mi duda cada vez más pronunciada es cómo vamos a ir al Mundial. Mascherano no jugó bien de nuevo y lo hizo con línea de tres. ¿Resiste jugar cada cuatro días, al mejor nivel del Mundial de 5? ¿Va a hacerlo de central con tipos como Lewandowski o el nueve de Alemania y compañía?".

"Esta manga de impresentables que maneja el fútbol argentino llevó a un Brujito. Me gustaría averiguar quién pagó el viaje del Brujito Manuel, que caminó la cancha junto a un tipo con el buzo de la Selección. Es tan impresentable este pensamiento mágico. De última lleva un santo o a la Virgen de Luján, un rabino, que está bien porque es un pensamiento religioso. Si soy Messi y llego cansado, fusilado, con un año de la p... que lo parió, 200 millones de cosas por jugar y veo que estos me traen un Brujo para ver si podemos abrir el arco en vez de preocuparse en otras cosas, eso marca también lo que ayer ganó Messi".

"No fue épico, entramos cagando al Mundial. La épica es otra cosa, es una final de Copa América, un Mundial. Pongamos las cosas donde van. Lo de ayer no fue chico, pero tampoco fue épica. Le valoro a Messi que siga dando la cara y siga viniendo, creo que en este último tiempo se ganó el derecho a decir este sí y este no".

"Cuando algo no sale como uno creía, hay que tener los testículos para dar la cara y decirlo. Pensé que era de manera diferente y me equivoqué y ya lo he dicho con Benedetto, que reconocí que me había equivocado. Y digo otra cosa, este pibe (Sampaoli) probó a 232 jugadores y no rindieron ehh... Tengo que bajar mi soberbia de periodista y me tengo que hacer cargo. No hay muchos (jugadores), pensé que podía haber cuatro o cinco por puesto y no es tan así".





Leer más: Fantino descargó su bronca tras el empate con Perú que acentúa la crisis de la selección

"El cántico para los p... periodistas era en la intimidad del vestuario y pueden gritar lo que quieran los jugadores. No es una declaración, era un canto y se viralizó. Pero ahí estaba el Chiqui Tapia. Saber que ellos en la intimidad de un vestuario nos dedican eso es muy interesante. Que sepan que tenemos 35 años para seguir por delante".