Luis Leal lucía una remera negra con dibujos de palmeras, calaveras colgando entre las hojas y la inscripción "Face your Fears" (enfrenta tus miedos). Peregrino del fútbol, el portugués aceptó un nuevo reto en su carrera, después de incursionar por diferentes ligas, de Portugal, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Turquía, Chipre y México. "Newell's es una apuesta personal", declaró el delantero de 30 años, a la salida de la clínica donde cumplió ayer al mediodía la revisión médica.

Mañana será el momento en que Leal firme el contrato con el club del Parque, a préstamo por un año y con una opción de compra. Es el último trámite para convertirse en la octava incorporación rojinegra. Ayer pasó por el examen médico de rutina que cumplió con el médico del plantel, Juan Ignacio Bóttoli. Fue al mediodía, después de dormir unas pocas horas. Es que el avión que lo trajo de Lisboa, previa escala en Río de Janeiro, arribó al aeropuerto

Fisherton a las 2.30 del sábado y recién una hora después tras los trámites de rigor partió hacia un hotel céntrico para descansar un poco.

Sonrisa y pulgar arriba fueron los primeros gestos de la Pantera Leal ni bien salió del centro médico de calle 9 de Julio al 2800 para dialogar con los periodistas. "Vine con muchas expectativas, con muchas ganas de representar a Newell's. Estoy muy contento por esta oportunidad. Espero que el lunes esté todo listo para trabajar fuerte y dar todo por Newell's", dijo en un entendible castellano.

El idioma lo perfeccionó durante su paso por Cerro Porteño en el primer semestre de 2016. En Paraguay jugó una quincena de partidos del torneo local, 8 de la Copa Libertadores y uno de la Copa Sudamericana, anotando 15 goles. Tuvo que seguir hablando el castellano durante la primera mitad de 2017, en México. Allí juego en Jaguares de Chiapas, previa estadía en Al-Fateh de Arabia Saudita. Pero en suelo azteca no tuvo el mismo rendimiento que en Paraguay. Lo que hizo en Cerro Porteño le da confianza de que se adaptará al fútbol argentino, y en particular a Newell's.

"Me gusta mucho el fútbol sudamericano, es fuerte, de mucha calidad. Creo que me he adaptado muy bien a este fútbol, y tengo ganas de continuar por acá y dar lo mejor", manifestó. "Jugué en muchos países y el fútbol sudamericano me encanta mucho. La primera vez que lo hice quedé encantado, así que espero continuar por acá un tiempo", agregó.

Los clubes, y países, por los que pasó fueron Atlético de Portugal (2008-2009), Moreirense (2009-2010), Estoril (2010-2011 y 2012-2013), Leiria (2011-2012) y Os Belenenses (2015-2016), todos de Portugal; Al-Ahli de Emiratos Arabes Unidos (2014); Al Ittihad (2014) y Al Fateh (2016), ambos de Arabia Saudita; Apoel de Chipre (2015); Gaziantepspor de Turquía (2015-2016); Cerro Porteño de Paraguay (2016); y Chiapas de México (2017).

Leal también tiene la nacionalidad de Santo Tomé y Príncipe, integrando la selección de ese país africano. Entre partidos de clubes y de ese representativo nacional, jugó 245 partidos y convirtió 92 goles en cuatro continentes: Europa, América, Asia y Africa. Justamente, sobre sus aptitudes, se definió como "un jugador rápido, con mucha potencia", al que le "gusta dar todo por el equipo". Y dijo que es un futbolista que no se altera. "Soy muy tranquilo", señaló.

"Newell's es una apuesta personal. Me hablaron muy bien de Newell's y por eso estoy acá, con muchas ganas de triunfar", dijo el delantero, cuya llegada al club del Parque se debió en gran medida a su representante Pedro Aldave. "Trabajo con él hace dos años. Es una persona muy seria, y cuando me dice que una cosa es buena, confío en eso", expresó sobre su aprobación de jugar en Newell's.

Leal manifestó que ya conversó con Juan Manuel Llop, aunque no profundizó demasiado sobre ningún tema. "Me habló de si tenía ganas de venir acá. Mis ganas ahora son empezar rápido a trabajar fuerte para estar listo para cuando empiece el torneo", dijo.

Si bien manifestó que se encuentra "bien" en el aspecto físico y futbolístico, desea ponerse a las órdenes de Llop para lograr su "mejor forma para poder jugar".

"Quiero mostrar lo mejor de mí para hacer una buena campaña con el club, y paso a paso ir viendo que es lo que podemos hacer en el torneo", concluyó el portugués, una alternativa que tiene a disposición Llop para la ofensiva rojinegra.