Litoral, un subcampeonato en sintonía

El Sub 18 se subió al podio de caballeros, igual que el Sub 16 y el seleccionado mayor

Lo de los caballeros en el seleccionado del Litoral viene siendo bárbaro, una temporada inolvidable. Y como para no desentonar, el Sub 18 acaba de completar un torneo en síntonía en el Campeonato Argentino de la categoría que se jugó en Mendoza, en ambas ramas, hasta el domingo. Los chicos fueron subcampeones y tuvieron a Facuando Faure como el mejor arquero del torneo y a Santiago Micaz como el mejor jugador.

El conjunto dirigido por Emiliano Avaca y Lucio Tartaglini disputó la zona B de un certamen que tuvo a 10 equipos en dos grupos. Pero que era extremadamente exigente: había que salir primero para jugar la final. Litoral hilvanó victorias ante Salta (2 a 0), Tandil (3 a 0), Santiago del Estero (3 a 1), San Juan (4 a 1) y Mendoza (2 a 1) para llevarse el grupo e ir a intentar la heroica contra Buenos Aires, que no pudo ser porque en la final cayó 10 a 0 pero que sin embargo no opaca el gran desempeño de los chicos. Los varones viven un año especial, por las buenas ubicaciones en los Argentinos y especialmente por el título conseguido por el mayor en Salta, a fines de agosto. Desde el 26 de octubre, en Rosario, el Sub 21, el que cierra el calendario, intentará emularlo (Sub 14 fue 4º en Buenos Aires y Sub 16 3º en Tucumán). Las chicas, contrariamente, siguen en retroceso. En Mendoza fueron 12º (de 16).

Los nombres del subcampeón

El plantel de caballeros que se colgó la medalla de plata en Mendoza (Córdoba completó el podio) estuvo compuesto por Facundo Faure, Lautaro Cejas, Iván Lanero, Santiago Micaz, Tomás López, Agustín Morad, Nahuel Feito, Francisco Llano, Santino Giustozzi (capitán), Fernando Aldana, Ismael Reynoso, Mateo Pietta, Valentín Carunchio, Lautaro Morandín, Santiago Boretti, Juan Ignacio Montrasi, Franco Vetere y Tomás Mutti. DT: Emiliano Avaca. Ayudante: Lucio Tartaglini. Jefe de equipo: Tomás Rearte. Jefe de delegación: Jorge Micaz. PF: Carlos Villani. Médico: Pablo Bercovich.