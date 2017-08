Litoral, los planteles listos para el Argentino de Selecciones Mayores de hockey

Desde la semana que viene (jueves a domingo), el hockey vivirá su fiesta en Salta con el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores, en una edición que será de alta gama porque no sólo jugarán 44 equipos simultáneamente sino porque entre tantos involucrados también se disputará el ascenso. Y allí llegarán, con objetivos muy distintos los equipos del Litoral cuyos planteles quedaron definidos entre el martes y ayer, con esperas de hasta último momento por parte de los entrenadores Gabriel Basterra (caballeros) y Diego Serio (damas). Sin sorpresas. Y con muchos de los nombres que ya estuvieron el año pasado en Tucumán quedaron conformadas ambas listas.

Los chicos intentarán defender la medalla de bronce que consiguieron en el Jardín de la República tras una gran actuación potenciada por una garra y un corazón admirable. Aquel gol sobre la hora que gritó Alfonso Todeschini (Universitario) en la cara de Mendoza y que le posibilitó a Litoral subirse al podio todavía está guardado en la retina de los que estuvieron esa tarde en el estadio de Natación y Gimnasia. Fue 4 a 3 en un partido vibrante que se definió con ese festejo que llegó por el córner corto.

Justamente Foni Todeschini será el gran ausente de ese equipo este año, ya que ayer se confirmó que no se recuperó de las molestias que arrastraba y no podrá jugar el Argentino. Desde ayer también el entrenador Gabriel Basterra analizaba quién será su reemplazante. La otra "baja" de los chicos es, en cierta manera, Nicolás Acosta (Jockey). Si bien el Tero no estuvo en la edición del año pasado por encontrarse en cercanía de la disputa del Mundial Sub 21 de India, iba a ser un hombre clave en la estructura de Litoral. Venía de cumplimentar una gran actuación en la Liga Nacional de Mendoza, en la que su equipo fue tercero, pero el mismo día en que Litoral debute en Salta, Nico se estará subiendo a un avión para hacer su primera experiencia europea: jugará en el Royal Victory de Bélgica. No hubo arreglo en la negociación del Tero para arribar unos días después.

La cinta de capitán que el año pasado llevó Pablo Montecchiarini esta vez estará en el brazo de Facundo Basterra.

Los hombres de experiencia serán más o menos los de siempre: el propio Pablo Montecchiarini, Patricio Morales, Leo Del Palacio y el goleador Lucio Tartaglini.

Las chicas llegarán con un panorama totalmente diferente ya que jugarán por el ascenso. El año pasado perdieron la categoría en un torneo en el que literalmente "no les salió una" y asumen la presión con un equipo bastante diferente a ese que cayó en la Cuna de la Independencia. Es que, en 2016, aún convocadas, muchas jugadoras desistieron de vestir la camiseta por razones variadas. Finalmente aquel equipo que fue a Tucumán estaba hecho de muchas Sub 21 que semanas anteriores también habían sufrido la pérdida de categoría. Pero si algo no puede cuestionársele a las chicas que jugaron el año pasado es la hidalguía con la que, a pesar de los golpes, tomaron la responsabilidad de tamaño compromiso.

El plantel que llegará a Salta tiene a viejas conocidas de otros tiempos y algunas que estuvieron en Tucumán. La capitanía que el año pasado portó Rocío Caldiz esta vez recayó en la experiencia de la ex Leona Agustina Bouza, quien reconoció que volvió al seleccionado por la obligación que sintió ante la asignación. Ya abocada a otros ámbitos, como el Concejo Deliberante de Rosario en el que ocupa una banca de Cambiemos, y más allá de que atraviesa un momento bárbaro en el torneo local, con Duendes A, el seleccionado no era su prioridad. Pero asumió el reto y entonces será la Piki la referente de Litoral.

La otra buena noticia en este seleccionado con respecto al equipo del año pasado es que podrá contar con Julieta Acosta, la peligrosa delantera de Provincial que en 2016 se operó de la rodilla.

Con muchos nombres de Jockey, la columna vertebral de Provincial, las destacadas de un Old Resian de excelente temporada y algunos pares más de chicas de GER, Plaza y Uni, Litoral buscará recuperar el lugar que le pertenece: el de la elite del hockey del país, aunque en los últimos años haya virado la mirada tan afuera como para atrasarse en los procesos y pagar, entre otras cosas, con un descenso el año pasado.

Salta espera entonces a 44 equipos que jugarán en cinco canchas en simultáneo durante cuatro días por demás de intensos. No sólo por la cantidad de partidos y seleccionados sino porque además habrá mucha presencia de jugadores destacados: Leonas, ex Leonas, Leones, ex Leones, seleccionados varios. Y Litoral, que va a pelear por lo suyo, ya tiene listos a ambos planteles. La delegación partirá el martes con destino a Salta, la Linda.