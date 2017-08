Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia de la liga española

No era necesario valerse de las estadísticas para que Lionel Messi sea reconocido como el mejor futbolista de la historia de la liga española. Pero son tiempos de hegemonía de las cifras. El Centro de Investigaciones de Historia y Estadísticas del Fútbol Español (Cihefe) realizó un estudio, cuya relevancia se sustenta sólo en el endiosamiento de los cálculos, en el que concluyó que el rosarino es el futbolista más brillante del fútbol de la península ibérica.

La frialdad de los números, que no reconoce las gambetas, esquives o pases, deja por ejemplo relegado a quien durante décadas fue considerado el más grande de esa liga, Alfredo Di Stéfano. La Saeta Rubia recién aparece en el séptimo lugar en este estudio. El húngaro Ferenc Pancho Puskas, otra gloria de Real Madrid, ni aparece entre los 20 mejores. ¿Y el portugués Cristiano Ronaldo? Está en un relegado 17º puesto.

Alcanza con observar desde la tribuna o la televisión para darse cuenta de que Messi es de los más grandes de la historia española. Y son pocos los que se animarían a discutir que no hubo ninguno como él. Pero la tendencia es que ningún argumento tiene sentido si no se sustenta en estadísticas y cifras. Entonces surgen estudios como el del Cihefe, que aparece como una voz calificada para definir si uno es mejor que otro.

El investigador José Antonio Ortega, del Cihefe, explicó que para la realización de este ránking se basó en una serie de coeficientes a partir de los minutos jugados por más de 9 mil jugadores en 90 años, los goles que anotó cada uno y las expulsiones.

A partir de estos datos, Messi quedó al frente del escalafón, seguido por Raúl, Cesar, Zarra y Quini. La lista de los 10 principales se completa con Juan Arza, Di Stéfano, Paco Gento, Santillana y Guillermo Gorostiza.

Ortega señala en su informe que Messi posee entre sus cualidades la "técnica, ambición, talento y habilidad" que lo han convertido en "uno de los jugadores más valiosos de todos los tiempos".

Pero lo expresado es una valoración que no se revela en ninguna estadística del estudio que hizo, que se completa del 11º al 20º puesto con Agustín Gainza, Pahiño, José Luis Panizo, Epifanio Fernández Epi, Hugo Sánchez, Luis Aragonés, Cristiano Ronaldo, Edmundo Suárez, José Martínez Pirri y José Mari Bakero.