Newell's permaneció en lo más alto de la tabla de posiciones durante un día. Fue el tiempo que separó la victoria del rojinegro sobre Huracán (1-0) en Parque Patricios, que lo llevó a la primera posición, y el triunfo del nuevamente único puntero, Boca, contra Arsenal (3-0) en la Bombonera. La distancia entre la Lepra y el xeneize se mantiene en tres puntos cumplida una nueva fecha del fútbol argentino. Lo destacable es que a ocho fechas del final, los dirigidos por Diego Osella siguen siendo rendidores y no aflojan, con resultados positivos y, como mínimo, la chance concreta de clasificar a una copa internacional.

El fin de semana que pasó fue nuevamente positivo para Newell's. Se mantuvo en soledad en el puesto de escolta, con la ventaja de que Estudiantes ya no lo sigue a tres unidades, a causa de que empató con Independiente. El único equipo que ahora precede a la Lepra es Colón, a tres puntos. River también podría haber estado a esa diferencia, pero debió postergar su partido contra Atlético Tucumán y se encuentra a 6 unidades.

Antes de la reanudación del torneo, Osella planteó que las chances de Newell's dependían de cómo le iba al comienzo del año. Sostuvo que durante ese lapso se vería si el equipo estaba en condiciones de dar pelea para cuando llegara la recta final.

Si bien todavía no se ingresó en esa etapa decisiva, la misma se aproxima. Quedan 8 partidos y Newell's conserva el segundo puesto con el que había culminado en 2016. Los tres puntos que le llevaba entonces Boca son los mismos que lo distancian en la actualidad.

Para sostenerse en este rol protagónico, la Lepra sumó 5 victorias, 2 empates y apenas una derrota en 2017. La caída contra Defensa y Justicia (0-1) en el reinicio del torneo fue el único marcador negativo. Después del traspié en Florencio Varela alcanzó una victoria holgada sobre Vélez (3-0) en el Coloso, siendo la mejor producción rojinegra del año, igualó con Patronato (1-1) en Paraná y superó a Rafaela (1-0), de local, y a Arsenal (1-0) en Sarandí.

A la fecha siguiente no se sacó ventajas con Estudiantes (0-0) en el Coloso, para terminar sumando dos éxitos de visitante: Aldosivi (3-0) y Huracán (1-0).

Pese a que en varios de esos encuentros estableció una mínima diferencia con sus rivales para ganar, fue lo suficientemente resolutivo para salir exitoso. Con el transcurrir de los partidos, el equipo se sostiene desde atrás. Tiene el arco menos vencido del torneo y lleva cinco fechas sin que le conviertan. A la vez es eficaz como ninguno. Acierta al máximo cuando se le presenta una ocasión. Así es que consigue una victoria tras otra.

Es poco lo que se rescata del juego rojinegro en la victoria sobre Huracán. No tuvo la pelota, cuando la encontró estuvo impreciso y no generó nada. El derechazo de Scocco que se introdujo en el arco de Marcos Díaz le reportó tres puntos que no se imaginaban considerando el desarrollo del encuentro.

Pero a nadie ya le asombra que Newell's gane de esa manera. Desde el fondo, con Pocrnjic y un sostén defensivo que lo protege, cuando llega enfrente es letal.

Osella remarcó que no se jugó bien y que faltó fútbol en el estadio Tomás Adolfo Ducó. En la previa a Huracán, remarcó que debían aparecer otros futbolistas que hagan goles para poder dar la lucha en las principales posiciones. Considera que si sólo la metan Formica, Maxi Rodríguez y Scocco, entre quienes se llevan el 74 por ciento de las conquistas del equipo, no es posible cumplir tal objetivo.

Todo lo señalado por el entrenador es la meta a alcanzar por Newell's, justamente cuando le llega el momento de jugar tres partidos capaces de definir hasta dónde puede dar el equipo. El domingo será el turno de Independiente, invicto con el DT Ariel Holan, y a la semana siguiente le tocará Central, ambos en el Coloso. Este miniciclo de mayor riesgo concluirá en la Bombonera, contra el actual puntero Boca.