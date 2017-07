Leonardo Gil acordó con Central: "Estoy preparado para este desafío"

Tímido por fuera y de contextura chica y fibrosa. Así es Leonardo Gil afuera de la cancha. Adentro de la cancha es un jugador de rica técnica con alma de león. Antes de firmar el contrato que lo unirá al equipo canalla por las próximas cuatro temporadas, el volante recibió a Ovación. Y tiró varios conceptos. "Estoy preparado para este desafío", tiró de entrada el Colo al mismo momento que ofrecía una pícara sonrisa. El ex Talleres, además, remarcó que "lo que más quería era jugar en Central". También afirmó: "Sé dónde vengo. Es un club grande en el que hay mucha presión. Pero me gusta este desafío". Además reconoció que si Paolo Montero lo desea, mañana puede jugar el amistoso ante Patronato. Mientras tanto, hoy se sumará al plantel para comenzar a escribir su propia historia en el canalla.

¿Es verdad que estabas muy ansioso esperando que se defina este pase?

Sí, porque uno tiene familia y quiere saber cuándo debe moverse. A eso hay que sumarle la incertidumbre de no saber qué será de uno cuando genera ciertas cosas. Por suerte, mi representante y los clubes se pusieron de acuerdo y terminé cerrando acá, que es lo que más quería.

¿Por qué querías

venir a Central?

Por varias cosas. Además de tener grandes referencias del club, porque todos resaltaron el orden institucional, también me hablaron muy bien de lo deportivo. Sé además que es una institución que exige y hay mucha presión. Es un desafío muy grande que quise asumir. Al fin y al cabo esto es un deporte y es algo muy lindo de vivir para todo jugador.

Entonces, ¿sabés dónde

te metés?

Por supuesto que sí. Lo tengo bien claro desde ese punto de vista. Además ya me lo habían remarcado varios compañeros en Talleres. Mauri (Caranta) siempre me habló muy bien de este club y lo que representa. Cómo siente el hincha el escudo y la responsabilidad que significa jugar acá. Lo mismo que el Cholo (Guiñazú), que me habló de cuando jugó en el otro equipo. También me dieron referencias Juan Cruz Komar, quien es de esta ciudad e hincha de Central, y Dami (Musto), con quien fuimos compañeros en Olimpo. Tuve muchas voces importantes aportándome datos.

También es muy pasional.

Así también me dijeron. Si bien estuve en La Plata y en Córdoba, me remarcaron que acá se vive mucho más el tema de la pasión. Es una linda ciudad por lo poco que vi y muy futbolera. Ojalá esté a la altura, aunque hoy en día considero que es estoy preparado para asumir este lindo desafío.

¿Cómo tomás el hecho de que hay muchas variantes en el medio, lo que representa que habrá mucha competencia?

Con calma y confiando en lo que uno puede dar. Tengo varios años en esto. Tuve además la suerte de jugar la Copa Libertadores con Estudiantes, pasé por Talleres, donde maduré mucho también y eso me da cierta confianza. Vengo preparado para afrontar las circunstancias. Desde el lugar que me toque dejaré todo como siempre lo hice, porque la entrega no se negocia nunca.

¿Hay algo que notabas de diferente cuando jugaste o miraste algún partido

de Central?

Que es de esos clubes que están ordenados y por algo llegó a tres finales. Nada es casualidad. Se nota que viene haciendo bien las cosas y fue una de las razones que puse en la balanza cuando decidí venir.

¿Se puede decir que estás en tu mejor momento deportivo?

Sí, totalmente. Tengo 26 años, llevo mucho tiempo jugando y voy madurando. Estoy bien. Me siento a pleno y trato además de disfrutar cada momento. De hecho, tomaré este desafío con responsabilidad y mucha alegría. Porque más allá de las presiones que haya, el hecho de hacer lo que a uno le gusta es para disfrutarlo. Lógico que tener salud es lo más importante de todo.

Todo muy lindo, pero acá la presión se hace sentir cuando las cosas no salen.

Sí, pero depende de cómo la quiera tomar cada uno.

¿Cómo sería eso?

Y, por ejemplo, hay veces que la presión te paraliza. O no. Hace que vayas para adelante con todo. Que te hace disfrutar del momento que estás viviendo.

¿Qué le podés aportar al equipo en lo futbolístico?

Entrega total como primera medida. Después me podrán salir bien o no las cosas. Pero que voy a dejar todo dentro de la cancha es indudable.

¿Por dónde te imaginás que te pondrá Montero porque en Estudiantes llegaste a jugar

de lateral izquierdo, mientras que en Talleres lo hiciste

como volante interno,

externo y mixto?

Una de las razones por las cuales me alejé de Estudiantes fue por eso, porque me ponían de lateral. Y no me sentía feliz. Para jugar en un lugar donde no estoy contento o no puedo dar lo máximo opté por ir a otro lugar. Donde me pusieran en el medio, no importante por dónde. Siempre jugué de volante y considero que es el lugar donde más puedo aportar. Soy más mixto y me gusta más atacar que defender. Pero de enlace puedo jugar también porque así lo hice en Talleres en algunos partidos.

¿Con la gran temporada que tuviste en Talleres imaginabas que ibas a terminar dejando Córdoba?

El fútbol es muy cambiante. Pero de Córdoba me fui muy bien. Pasé dos grandes años donde Talleres me dio la chance de darme continuidad y me hizo crecer mucho desde lo profesional y humano. De hecho es como que me preparó para encarar grandes desafíos como éste, que es mayor y se llama Central.