Leo Messi marcó tres goles en el triunfo de Barcelona sobre Espanyol

Argentina lleva apenas 16 goles convertidos en igual cantidad de partidos en las eliminatorias sudamericanas. Apenas está 2 por delante de Bolivia en el rubro. Hasta Venezuela convirtió más. El detalle no hace más que acentuar la enorme diferencia para los futbolistas argentinos al actuar en sus clubes y en la selección. Hay un problema que debe tener que ver más con lo psicológico que con lo estrictamente futbolístico. La muestra fue ayer y habrá que ver qué pasa hoy. Los delanteros convirtieron todos, apenas unos días después de la tremenda desazón en el Monumental.

Es injusto con Lionel Messi apuntarlo más a él, porque es el único del que se puede esperar algo distinto y todo el mundo parece depender de su juego. Más porque es el goleador argentino en las eliminatorias. Claro que con solo 4 gritos está en el 13º puesto de la tabla de artilleros que encabeza Edinson Cavani. Pero la realidad fue que el único grito en la doble fecha que pasó fue en contra y ayer el mejor del mundo se despachó con un nuevo hat-trick (el 27º en su club) en el clásico Barcelona 5, Espanyol 0.

Pero no fue el único. Paulo Dybala, de muy opaco desempeño en los partidos ante Uruguay y Venezuela, sí gritó de nuevo en Juventus pero sigue invicto en las eliminatorias, donde no marcó. Ayer cerró el triunfo de la Vecchia Signora ante Chievo Verona 3 a 0, donde también convirtió Gonzalo Higuaín, que seguramente no será citado por Jorge Sampaoli para la doble fecha final.

Pero además, uno de los posibles sustitutos de ambos en la selección, Sergio Agüero, también se dio un gusto enorme al convertirse en el máximo goleador no europeo en la Premier League. Gritó el primero de la estupenda goleada por 5 a 0 de Manchester City sobre Liverpool y llegó a los 124 gritos, uno más que el triniteño Dwight Yorke.

La otra alternativa, Joaquín Correa, entró 11' en el triunfo de Sevilla 3 a 0 sobre Eibar, donde fue titular Gabriel Mercado, 2º artillero en las eliminatorias para Argentina con 2 gritos. Mientras que Mauro Icardi jugará hoy para Inter ante Spal 2013 y Darío Benedetto para Boca ante Lanús.

De tres sedes pasaron a ser cuatro

Desde la AFA emitieron 4 notas a la Fifa para solicitar la habilitación de tres estadios, el de Boca, el de Central y el Kempes de Córdoba, y la confirmación de otro, el de River, con el cual son cuatro las opciones para que se juegue Argentina-Perú el 5 de octubre, por la penúltima fecha de las eliminatorias. Así lo confirmó la mano derecha del presidente afista Claudio Tapia, el vice de Chicago Daniel Ferreiro, quien aseguró además que será el propio Chiqui el que decida la sede después que contesten desde Zurich.

La opción de Central sigue en pie, más allá de que dos días antes de ese partido tocará en el césped del Gigante la banda Aerosmith.

A esta altura no se entiende bien porqué la AFA instaló el tema de la sede, y sobre todo las de Rosario y Córdoba que no fueron pedidas ni por el técnico de la selección, Jorge Sampaoli.