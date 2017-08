Leo Fernández: "Confiamos en plasmar ante todo un buen juego"

Se lo nota calmo. Optimista. También cauto. Leonardo Fernández no ocultó además sus ganas de meter como sea a Central en la última función de la Copa Santa Fe. "Esperemos tener la misma intensidad que mostramos ante Unión. Confiamos en plasmar un buen juego. Sobre todo porque los chicos están muy bien. Lógico que la idea es ganar porque queremos estar en la final", afirmó con la naturalidad y la simpleza de barrio que lo caracteriza el entrenador canalla, en diálogo con Ovación.

"Nosotros no podemos subestimar a nadie. No somos así además. Valoramos la copa y respetamos a todos los rivales por igual. Central hará mañana (hoy) todo como para dejar su gran nombre bien parado. Trabajamos para eso", acotó el entrenador auriazul sin rodeos luego de la práctica.

Cuando se lo consultó por el rival fue contundente. "Si llegó a esta instancia, por algo será. Tenemos referencias de que es un equipo aguerrido y con algunos jugadores experimentados. No obstante, tenemos que concentrarnos en hacer bien lo nuestro. Porque si queremos ganar no podemos fallar. Jugaremos en nuestra cancha y ese es un plus que también deberemos aprovechar", concluyó Fernández, quien hoy tratará de depositar a su equipo en la final de este certamen provincial.